Si buscas un SUV premium para la ciudad, Alfa Romeo tiene uno en oferta por 185 euros al mes

En origen, iba a llamarse Brennero, como la pequeña ciudad y el puerto de montaña que unen Italia y Austria a la altura de la provincia de Bolzano, pero acabó llamándose Junior, nombre que, a priori, tiene menos glamour y, además, no se parece en nada a los del resto de modelos de Alfa Romeo. El coche, más allá de su nombre, está disponible en versiones térmica eléctrica, pero es esta segunda a la que Alfa Romeo, en un intento por recuperar puestos en los ranking de ventas, aplica este verano una de esas ofertas que seducen a la primera: te lo puedes llevar al garaje de casa por 185 euros al mes.

Como todo en la vida, la oferta tiene letra pequeña, pero no implica excesivos problemas: se trata de una financiación multiopción a 36 meses en la que se entrega una entrada de 5.434.57 euros y se deja una cuota final de 22.080 euros para el mes 36. Antes, en el mes 19, hay que abonar otra de 4500 euros que se corresponde con el importe de la ayuda del Moves III sin achatarramiento. El resto de cuotas quedan por 185 euros y la cuota final se puede refinanciar si queremos quedarnos el coche, que se puede entregar también o cambiar por otro nuevo.

¿Cómo es el Junior?

El coche mide 4,17 metros de largo, alcanza el 1,53 de alto y ofrece un maletero de 400 litros, suficiente para un SUV pequeño. Bajo el capó, encontramos un motor de 156 CV asociado a una batería de 54 kWh que brinda una autonomía de 412 km

Los acabados disponibles para el Alfa Romeo Junior son sólo dos: Elettrica y Elettrica Speciale. La oferta que presenta este verano la marca del grupo Stellantis se ofrece únicamente para el acabado Elettrica, el más sencillo de los dos.

Equipamiento

Pese a tratarse de la versión de acceso, el Alfa Romeo Junior Elettrica llega muy bien equipado: llantas de 18 pulgadas, encendido automático de luces (todas LED) y sensor de lluvia, retrovisor interior con función manual día/noche, sistema de infotainment con pantalla de 10,1 pulgadas y cuadro de instrumentos digital de 10.25, climatizador automático, sistema de arranque sin llave y múltiples sistemas de ayuda a la conducción como la alerta de cambio de carril, los sensores de aparcamiento o el asistente de arranque en pendiente. ¿Se puede mejorar? Sí, pero ya no estamos a tiempo: debería haberse llamado Brennero.