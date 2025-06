Fulminados, Alfa Romeo cesará su producción para siempre

En Stellantis se parecen un poco a los Habsburgo españoles, que no sabían muy bien cómo sacar el máximo provecho de sus posesiones italianas. Tal que aquella desaparecida dinastía hacía con Nápoles y el Milanesado, el gigante automovilístico con sede en Amsterdam tampoco acaba de acertar con Lancia, Fiat y Alfa Romeo, sus teóricamente preciadas marcas transalpinas.

El golpe se lo lleva ahora la marca milanesa Alfa Romeo, que va a dejar de comercializar dos modelos: el Giulia y el Stelvio. El primero, uno de las pocas berlinas que todavía comercializan las grandes marcas, deja huérfanos a quienes todavía creen que hay un sitio para las berlinas deportivas de combustión fabricadas y diseñadas en el sur de Europa. Sólo quedan ya en ese segmento las marcas alemanas Mercedes, Audi y BMW y la checa Skoda. El adiós del Stelvio también complica las cosas a una marca que se queda sólo con dos referencias: el Tonale y el Junior y desaparece también del segmento de los SUV de mayor porte.

Sin relevo

El cierre de pedidos para estos dos modelos complica todavía más el futuro de una marca que tomó cierto aire cuando uno y otro coche aparecieron. En su día, el Stelvio y el Giulia fueron respuestas a un declive que, si en Stellantis no se reacciona rápido, se va a acentuar. No hay relevos claros para el todocamino y la berlina que dicen adiós.

Las razones de estada salida de escena son puramente industriales: Alfa Romeo cambia de plataforma. Los milaneses dicen adiós a la bien conocida plataforma Giorgio, sobre la que se montan el Giulia y el Stelvio y las líneas de producción deben adaptarse. Alfa se ha decidido por otra plataforma, la STLA Large, que no es compatible ni con la berlina ni con el SUV que ahora dejarán de comercializarse. Y Alfa no dispone de más plantas de montaje que la de Cassino, en el Lazio.

¿Y ahora qué?

De momento, desde Alfa sólo hay evasivas. Santo Ficili asegura que la marca trabaja todavía en los nuevos Stelvio y Giulia. Por lo visto, el plan inicial pasaba por convertir Alfa Romeo en una marca exclusivamente eléctrica, pero eso ha cambiado. Ficili, el máximo responsable de Alfa Romeo y Maserati admite que la marca va a desarrollar más motores térmicos. ¿Qué están haciendo para lograrlo? Según él, “definir el cronograma”. Para una marca histórica como Alfa Romeo, suena a muy poco.

2026, por tanto, no va a ver nuevos modelos ni motores de Alfa Romeo. A fecha de hoy, sólo está clara una cosa: sobre la STLA Large se podrán montar motores de gasolina 2.0 y 3.0 que se combinarán con propulsores MHEV y PHEV. Com pronto, llegarán en 2027. Y no serán baratos.