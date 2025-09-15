Si no quieres esperar al nuevo Toyota RAV4, este nuevo plan B japonés ya se puede comprar en España

El Mazda CX5 ya era uno de los SUV compactos más elegantes del mercado, pero la marca de Hiroshima quiere que sea todavía mejor y, por eso, lo renueva este año. La versión 2026 del coche ya ha completado sus pruebas en carretera y empieza a estar disponible en los concesionarios con un precio que te va a interesar: las versiones más sencillas (Prime Line, se llaman y son de tracción 4x2) cuestan unos 35.000 euros y las más completas (Homura, en versión 4x4) no llegan a los 44.000.

Pocos cambios para la nueva versión del CX5

Pese al cambio de generación, el coche no pierde la personalidad que ha hecho de él uno de los vehículos más populares de su segmento. Adopta los rasgos principales del nuevo lenguaje de diseño que la marca japonesa impone para todos sus últimos lanzamientos y, así, modifica los grupos ópticos delanteros y amplia las dimensiones de la parrilla en la que luce la insignia de la marca.

En los laterales del nuevo Mazda, destacan unas defensas de plástico que convierten en mucho más resistente el tramo inferior de la carrocería y otorgan al coche un cierto aire más deportivo hasta ahora no visto en la marca. A destacar también las vistosas barras de techo, que no desentonan ni con su elegante línea de cintura ni, tampoco, con las llantas de aleación que luce el coche.

Los acabados y los motores del nuevo CX5

Los cambios exteriores no impiden que, debajo del capó, Mazda lleve a cabo una revolución en toda regla. La tercera generación del vehículo ofrecerá motores diesel y de gasolina, pero todos van a estar electrificados. Con este cambio, el nuevo Mazda CX5 se posiciona perfectamente para competir con sus adversarios en el segmento de los SUV compactos, hoy casi todos electrificados. La marca tampoco descarta lanzar en breve una versión PHEV.

Los acabados disponibles son cuatro: Prime-Line, Centre Line, Exclusive Line y Homura. En ninguno faltan todas las ayudas a la conducción que puedas imaginar y esos detalles que han hecho de Mazda una marca de referencia. La versión más sencilla (2.5 de gasolina MHEV con 141 CV y cambio automático) cuesta 34.822 euros y la más completa (Homura, tracción total y también 2.5 MHEV de 141 CV, sale por 43.000. A principios de año estará a la venta.