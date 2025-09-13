Si tienes un Kia eléctrico, esto es lo que cuesta cambiar la batería

Las cifras de ventas no engañan: Kia ha acertado con su línea de coches eléctricos y, por eso, el EV3 amenaza desde el segundo escalón y con sus casi 3.700 matriculaciones en lo que va de año al Tesla Model 3, que ocupa el puesto 1 del ranking de coches eléctricos más vendidos en España con 5.691 unidades. Con el Kia EV4 y el EV5 ya presentados y el EV2 a punto de lanzarse, la marca del Grupo Hyundai anuncia una ampliación en la garantía de sus coches eléctricos a partir de 2026.

Las razones

La ampliación no deriva de fallos detectados, sino justo de lo contrario: los eléctricos de Kia vendidos entre 2018 y julio de este año tienen una tasa de fallos excelente que se queda en el 0,46%. Como ejemplo, en países como la República Checa, Kia sólo ha tenido que atender fallos en 17 de los 3.700 coches vendidos en el periodo.

En España, las cifras no son peores y el fabricante cifra las incidencias en cinco por cada mil coches vendidos. Suelen, además, ser fallos derivados de errores en la etapa de producción que no se detectan y hacen que el coche llegue a los clientes con un fallo de fábrica.

La respuesta de la marca

Para atender estas incidencias, Kia dispone en sus concesionarios de un equilibrador de módulos de batería con el que puede detectar los problemas de capacidad que se dan en módulos concretos. Así, basta con retirar los módulos defectuosos para solucionar la incidencia y no es preciso cambiar toda la batería.

La marca garantiza hoy que las baterías mantendrán el 80% de su capacidad original durante cinco años o 100.000 km y que, pasado este periodo y hasta los 160.000 km, mantendrán el 70%. El cambio de un módulo de batería cuesta entre 1.600 y 2.860 euros, un coste alto para un particular peo que la marca, sin duda, puede asumir para, con ello, seguir mejorando la percepción de fiabilidad y capacidad de respuesta ante incidencias que se ha convertido en uno de los emblemas de esta marca surcoreana que está a punto de liderar las ventas de eléctricos en España.