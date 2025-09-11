Ventas España: Kia arrasa entre los 100 más vendidos

En Toyota andan este mes muy contentos porque han sido capaces de colocar cinco de sus modelos en el Top 12 y, al tiempo, posicionar otros dos más (El BZ4x y el Aygo X) dentro de la exclusiva lista de los 100 coches más vendidos durante el mes de agosto en España.

Es, sin duda, un gran logro, pero hay otra marca que, si sigue así en septiembre, puede acabar consiguiendo algo parecido. Se trata, en concreto, de otra marca asiática, surcoreana en este caso y parte del Grupo Hyundai. No es otra que Kia, que ha logrado que seis de sus modelos ocupen plaza en la lista del centenar de coches que mejor se han vendido este mes de agosto en España.

Los modelos protagonistas

Los modelos que la marca de Corea del Sur ha sido capaz de colocar en tan selecto ranking son el Kia Sportage, el Kia Stonic, el Kia Niro, el Kia EV3, el Kia Xceed y el Kia Picanto. No están entre los diez primeros, pero se han colado en posiciones que otros fabricantes querrían para sí.

De entre todos los modelos citados, el que mejor se vende es el Kia Sportage, que ocupa con 825 matriculaciones el puesto 21 del ranking. Nueve escalones más abajo aparece el Kia Stonic, que ocupa el puesto 30 gracias a las 652 unidades vendidas en España de este modelo en agosto. En el puesto 32, sólo dos por debajo del Stonic, aparece el Kia Niro, que logró convencer el mes pasado a 583 conductores y conductoras de toda España.

¿Quiénes cierran la lista?

La lista de modelos Kia que han sido capaces de 'colarse' durante el octavo mes de este año en el Top 100 se completa con el Kia EV3, que sedujo con su solvencia eléctrica y su habitabilidad a 476 personas que le permiten ocupar el puesto 45 del ranking y, también, con otros dos modelos: el Kia Xceed, que sedujo a 319 compradores en agosto y ocupa el puesto 63, y, ya por último, el pequeño utilitario Kia Picanto, atornillado al puesto 91 gracias a sus 183 ventas.