Sitúan el precio del nuevo Range Rover eléctrico por encima de los 200.000 euros

El primer Range Rover 100 % eléctrico lleva meses haciendo esperar. Iba a llegar a finales del año pasado, pero aún no se ha presentado de forma oficial. Y todo apunta a que su debut podría retrasarse hasta finales de 2025. La marca británica, sin embargo, no parece tener prisa. Ya acumula más de medio año de retraso, pero sigue generando expectación.

En el Festival de Velocidad de Goodwood 2025 se ha dejado ver uno de los prototipos. No subió la colina. No lo necesita. No busca ser el más rápido, sino el más lujoso. Tampoco el más ligero. De hecho, este Range Rover eléctrico pesa unos 100 kilos más que sus versiones híbridas enchufables. La culpa es de su enorme batería de 117 kWh, que promete unos 500 km de autonomía. Es una cifra “teórica”, pero encaja con lo que ofrecen las variantes diésel de la marca.

Confort, potencia y... ¿un precio escandaloso?

A pesar de dejar atrás el potente motor V8, su capacidad todoterreno sigue siendo intocable. En Goodwood, Land Rover montó su propio circuito off-road para demostrarlo. El nuevo Range Rover eléctrico sigue siendo un SUV preparado para salir del asfalto con garantías.

Tendrá un sistema eléctrico de 800 V para cargas rápidas y una potencia estimada por encima de los 500 CV. No ofrecerá siete plazas. ¿Por qué? Porque la marca quiere priorizar el confort de los pasajeros traseros. Más espacio, más lujo. En resumen, será una limusina eléctrica disfrazada de todoterreno.

Eso sí, hay algo que ha llamado mucho la atención: su precio. Aunque aún no es oficial, todo apunta a que superará los 200.000 euros. Un coste altísimo que lo posiciona en la cima del segmento de SUV eléctricos de lujo. ¿Demasiado? Quizás. Pero Land Rover apuesta por ofrecer lo mejor, cueste lo que cueste.

No tendrá maletero delantero. No lo necesita, dicen. Con el trasero, hay de sobra. Tampoco repetirá los errores del Jaguar I-PACE. Este Range Rover llega para marcar territorio. Aunque tarde… y caro. Un modelo pensado para quienes no miran la etiqueta del precio, sino que buscan una experiencia de conducción exclusiva, cómoda y sin concesiones en tecnología o lujo.