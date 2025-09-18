Skoda tiene la alternativa del futuro para quienes no quieren un SUV

De Skoda se solía decir que era el hermano pobre del Grupo Volkswagen, pero de un tiempo a esta parte tal aseveración ha dejado de ser cierta. Hoy, Seat ofrece una gama de modelos mucho más corta y, lo que es peor, ha dejado de ser sinónimo de innovación desde que Cupra existe. El último lanzamiento de la marca checa en el Salón de Munich demuestra que Skoda es mucho más de lo que parece.

El Skoda Vision 0

La cita alemana es el escenario que la marca de Mlada Boleslav ha escogido para presentar el Skoda Vision 0, un interesante familiar eléctrico derivado del Octavia que, de momento, es sólo un concept car, pero que va a dar mucho que hablar.

Sin pilar central, el coche se inspira en las formas de dos antiguos modelos de la marca como fueron el Yeti y el Roomster. Sí que hay pilar enlas puertas traseras, que otorgan un aire flotante al panel superior y un estilo más deportivo. Los faros delanteros se funden en una pieza que abraza todo el frente y luce una sección iluminada en la parilla del radiador. Allí, as letras de Skoda se iluminan.

Oda a la tecnología

El interior del coche es una auténtica oda a la tecnología y se inspira en el del nuevo BMW iX3. Como él, en lugar de pantallas rectangulares, concentra los controles y el infotainment en una fina pantalla alargada que cubre todo el borde del parabrisas. En total, supera las 30 pulgadas.

El coche, además, es muy amplio e incluye un maletero de 650 litros que, si se abaten los respaldos traseros, alcanza los 1700 litros. La marca planea incluso un acuerdo don Gemini para desarrollar un planificador de rutas inteligente que se integrará con el sistema de navegación. El coche evidencia que Skoda es mucho más que una marca satélite de Volkswagen y que va a tener mucho que decir en el nuevo paradigma de la movilidad eléctrica. Vaclav Laurin y Vaclav Klement, los dos hombres que, primero como fabricantes de bicicletas y, después ya, en el mundo de las cuatro ruedas, plantaron la semilla de lo que hoy es Skoda estarían orgullosos de este concept car.