Si buscas una alternativa al Toyota Yaris, este Kia tiene precio lo cost y es más bonito

El Toyota Yaris es, por precio y consumos, uno de los utilitarios más interesantes del mercado, pero Kia, del Grupo Hyundai, tiene otro modelo que se perfila como una seria alternativa al pequeño Toyota. Su actualizado diseño, muy en línea con el de los últimos eléctricos de la marca coreana, lo hacen todavía más atractivo. Se trata, en concreto, del Kia Picanto, que llega con muchas prestaciones y consumos muy ajustados. Tú decides si te llevas uno al garaje de casa.

Las medidas del coche

El Kia Picanto es un utilitario urbano de 3,59 metros de largo y 1,48 de alto con un maletero de 255 litros. La anchura es de 1,59 metros, cifra que permite a dos adultos viajar cómodamente en la bancada trasera. El coche está homologado para cinco plazas, pero tres personas viajan muy estrechas en los asientos traseros del coche. El depósito de combustible es de 35 litros y el peso total del vehículo no llega ni siquiera a la tonelada: se queda en 978 kg.

Motores y acabados

Kia presenta dos opciones de motorización para su utilitario: un 1.0 de gasolina con 63 CV que consume 5,1 litros cada 100 km y un 1.2 también de gasolina con 79 CV que exige 5,3 litros cada 100 km. Éste último propulsor se ofrece sólo en la versión top de gama, denominada GT Line.

Además de la versión GT Line, Kia presenta el Picanto con otros tres acabados que se denominan Concept, Business y Drive. Entre los elementos de equipamiento que puede incluir hay que citar el climatizador, el sistema de emergencia, los faros LED, el cargador de móvil por inducción, el navegador integrado y la cámara posterior. El coche está disponible según el portal de ofertas quecochemecompro.com por 15.880 euros si escoges la versión de acceso. La top de gama sale por unos 21.000 euros. En suma: Kia ha hecho un más que notable esfuerzo para actualizar un coche, el Picanto, que ofrece un diseño actual y unas prestaciones más que aceptables si te basta con un utilitario urbano compacto para cubrir tus necesidades diarias de movilidad personal.