Volvo transforma su clásico en SUV con autonomía de 200 km eléctricos

¿Te acuerdas del Volvo XC70, aquel espectacular y solvente familiar de aires camperos que marcó época con sus más de 500 litros de maletero y sus casi cinco metros de largo? Pues, ahora, vuelve y lo hace convertido en un SUV familiar que, de momento, sólo se vende en China.

200 km de autonomía eléctrica

Para convertirse en la leyenda que es para muchos el antiguo XC70, a este nuevo todocamino le falta tiempo, pero le sobran virtudes. La principal es su autonomía eléctrica, que alcanza los 200 km según el ciclo CLTC chino. Con los estándares europeos, el coche puede rodar más de 1.200 km sin paradas y combinando la autonomía que le otorga su batería de 39,6 kWh y la que brinda su depósito de combustible.

Si llegará a Europa o no es algo aún no confirmado ni por Volvo ni por Geely, la propietaria de la marca sueca. Se especula, eso sí, que el coche, en el caso de llegar a los mercados europeos, lo haga primero en una versión menos capaz que montará una batería de 21,22 kWh y ofrecerá sólo 100 km de autonomía eléctrica. ¿Por qué? Pues, en principio, para no hacer sombra al Lynk & Co 08, que se ha presentado ya y va a montar la misma batería de casi 40 kWh que ya equipa al XC70 que se monta en China. Geely, hay que recordarlo, es dueña también del Lynk&Co y que el 08 es, por dentro y si nos olvidamos de la apariencia exterior, el mismo coche que el Volvo XC70.

¿Cómo es el XC70?

En su línea, el coche es muy parecido a otros eléctricos de la marca como el EX30 y el EX40. Las ópticas, muy estilizadas, otorgan personalidad a un coche que mide 4,81 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,65 de alto. La batalla, de 2,89 metros, permite disfrutar de un habitáculo amplio y cómodo.

Bajo el capó, la batería de 39,6 kWh citada se combina un motor turbo de gasolina 1.5 y uno o dos motores eléctricos dependiendo de la tracción elegida. Veremos que decide Volvo, pero el XC70 es uno de esos coches que, si no llegan a Europa, se convertirán en objeto de deseo de más de uno.