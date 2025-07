Ya era más bonito que el Toyota C-HR y ahora es tan capaz como el Land Cruiser

Si no te llega para comprarte un Toyota Land Cruiser y eres de los que no tienen problemas con la propulsión eléctrica, no te preocupes demasiado: hay otras alternativas también todoterreno más asequibles y, como mínimo, igual de válidas. Hablamos del nuevo Jeep Compass, que aunque no deja de ser un SUV compacto, es una de las mejores opciones para circular fuera del asfalto de entre los todocaminos a la venta. Y cambia de cara en este 2025 para ser todavía mejor.

Los cambios

El coche vuelve, como en anteriores ediciones, a combinar lo mejor de los SUV y los todoterrenos, pero cambia completamente en relación a la versión anterior. Lo hace para mejorar y la versión más interesante (Overland) tiene hasta precio: con descuentos salé por 33.997 euros.

Por capacidades, la versión Overland del Jeep Compass es la mejor en capacidades todoterreno de la gama: su ángulo de ataque (27º) supera en 7 al del modelo convencional y la altura libre hasta el suelo es 1 cm mayor (21 cm contra 20). El ángulo de salida es también más abierto y alcanza en el Overland los 31º frente a los 26 del modelo convencional. El coche tiene también una capacidad de vadeo de 47 cm y se ha construido sobre la plataforma STLA Medium.

Eléctrico

El sistema de propulsión es eléctrico, con un motor en cada eje, lo que permite disfrutar de tracción total. El grupo propulsor cuenta con una nueva evolución del sistema Select Terrain de Jeep, que garantiza un excelente desempeño sobre superficies deslizantes gracias a los distintos modos de conducción disponibles, que permiten modificar el control de tracción según las condiciones del firme. Aunque todavía no hay confirmación oficial, Stellantis habla ya de 600 CV de potencia y autonomías por encima de 500 km.

No hay sin embargo fecha de lanzamiento, pero se da por hecho que durante 2026 la versión Overland del Jeep Compass verá la luz. De momento, hay que esperar, pero la certeza es indiscutible: cuando el Jeep Compass Overland pueda comprarse, el Land Cruiser va a tener un rival en pequeño y en eléctrico muy duro de batir.