Anthony Davis y Stephen Curry se ponen fecha y Zion Williamson, roto

Aunque ni Los Angeles Lakers ni Golden State Warriors estén pasando por sus peores momentos de la temporada, sino más bien todo lo contrario (racha de dos victorias de la Fiebre Amarilla y de cinco triunfos consecutivos de los campeones), lo cierto es que para LeBron James y Steve Kerr sería un alivio disponer de las dos estrellas de sendos equipos, como son Anthony Davis y Stephen Curry. Por eso ambos están felices de las buenas nuevas que ponen fecha al regreso de dos de los jugadores más determinantes en este arranque de campeonato.

El entrenador de la franquicia de San Francisco actualizó recientemente el estado de salud de Curry, del que se ha llegado a decir que podría regresar en esta misma semana, y si bien la realidad no es tan inmediata, sí hay luz al final del túnel, una que sitúa su regreso en un tramo cercano a un mes, por lo que el mejor jugador de La Bahía estaría disponible en el mes de febrero si no antes. Al respecto, el equipo californiano afirmó que está “haciendo un progreso bueno” y que podría ser reevaluando en el transcurso de esta semana.

Al sur del estado del Oeste de Estados Unidos el optimismo también crece con su All-Star caído. Es verdad que con Davis los tiempos son más relativos, sin embargo las noticias son positivas, como aseguró el propio AD en ESPN: “me siento mucho mejor, el dolor ha bajado enormemente. Pienso que el siguiente paso es la cura del pie derecho”. El problema suyo con un espolón óseo, es complejo y se ha agravado con el estrés en la zona, lo que dificulta un diagnóstico certero, más si no se pasa por el quirófano. Con todo, este último paso el jugador no lo contempla, por lo que con un tratamiento conservador espera regresar a las pistas en un corto espacio de tiempo y que ello le permita terminar la temporada con los Lakers. Luego, ya se verá. Al fin y al cabo, como dijo The King, lo necesitan.



Williamson y Jovic, KO

Casi al unísono, dos de los mejores equipos de liga como son New Orleans Pelicans y Miami Heat, pierden a jugadores importantes. El caso de los de Luisiana es especialmente grave ya que el que cae es su mejor hombre, un Zion Williamson que se lesionaba ante Philadelphia 76ers y estará fuera al menos tres semanas, como informa Adrian Wojnarowski, de ESPN, debido a una distensión en el tendón de la corva de su pierna derecha. Mientras que el jugador de los Heat estará fuera al menos un mes por un problema en la espalda, que incluso podría hacer que se perdiese más partidos.