Bomba internacional que sacude a Curry, LeBron y los JJ.OO. de 2024: la estrella NBA reniega de EEUU

Esta vez decidió no ser seleccionado por Estados Unidos, a pesar de la intención de Steve Kerr de contar con él, para disputar el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, pero Klay Thompson ha sido una de las superestrellas de la NBA asiduas a representar al país en eventos de primera magnitud.

Es cierto que las dos graves lesiones de rodillas que sufrió el fiel camarada de Stephen Curry mermó de manera ostensible su rendimiento en los Golden Sate Warriors, pero hoy la noticia no es esta, sino que Klay Thompson ha dado el “sí” a la posibilidad de jugar con la selección de Bahamas en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en 2024.

El escolta de los Warriors fue muy tajante al ser preguntado por esta opción y, dado que tiene orígenes bahameños, no dudó en manifestar su predisposición a presentar al país con todo lo que eso conlleva, amén de disminuir de forma exponencial la posibilidad de alzarse con el oro en el caso de que fuera elegido por Estados Unidos, golpear en el mentón a LeBron James y Stephen Curry de la forma más sorprendente posible: “Cuando llegue el momento me lo plantearé seriamente, porque Bahamas significa mucho para mi familia, sobre todo para mi padre. Nunca tuvo la oportunidad de jugar con Bahamas porque en los 70' y 80' no existía esa opción. Ahora mi hermano Mychael está en su equipo técnico, lo cual es genial”, recoge el portal Maniacs.

Centrando la mirada en las estrellas de los Warriors, la sociedad formada por ambos jugadores -denominada Splash-Brothers- no solo ha brindado los mejores años a la franquicia de San Francisco, sino que se han convertido en una referencia histórica en la NBA. De ahí que Curry se haya quedado a cuadros tras conocer la predisposición de su amigo Klay a jugar con Bahamas y no con Estados Unidos en 2024.

Por su parte, que LeBron James se vea salpicado por esta noticia tiene su dosis de importancia en unas recientes declaraciones realizadas por The King en las que dio a entender que sí que estaría dispuesto a capitanear a la selección estadounidense en los JJ.OO. de 2024 en un torneo que, previsiblemente, marcará su retirada internacional.