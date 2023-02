Confirmados los peores presagios para Stephen Curry con LeBron como gran culpable: arde el Oeste

Anoche se vivió en California uno de los duelos que más expectación generan cada temporada en la NBA entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, dos equipos que están viviendo una montaña rusa de emociones en la campaña actual y que ni mucho menos tiene garantizada su presencia en los play-off que dan derecho a pelear por el laureado anillo de la NBA.

Las dudas mostradas por ambos conjuntos californianos durante la temporada a pesar de que Stephen Curry y LeBron James han rendido, en líneas generales, a un nivel muy satisfactorio para sus equipos y si una de estas franquicias tiene algo que festejar a día de hoy desde luego que son los Lakers.

Tras la llegada de jugadores como Hachimura, D´Angelo Russell o Malik Beasley, el equipo ha cambiado de forma vertiginosa la adversa dinámica vivida durante toda la temporada y esto ha provocado fuego en la Conferencia Oeste. Aún restan más de dos meses para que finalice la temporada regular, pero lo que hace escasas semanas parecía imposible para LeBron James y Anthony Davis, colarse en los play-off para pelear posteriormente por el título, se ha convertido en una opción muy abierta ya que, gracias a sus últimas victorias, los Lakers cuentan con el mismo número de triunfos que los Blazers y los Thunder, con uno menos que los mencionados Warriors y a dos de los Jazz y los Pelicans.

Caída libre

Para más inri, con la flamante derrota sufrida por la franquicia de San Francisco en Los Ángeles, el equipo dirigido por Steve Kerr no solo evidencia una falta de potencial estrepitoso cuando Stephen Curry no está disponible, sino que señala directamente al resto de jugadores de renombre en la plantilla, Klay Thompson, Andrew Wiggins o Jordan Poole, ya que, cuando más lo están necesitando los Warriors, no están dado el paso al frente necesario.

Su caída en el Oeste es más que manifiesta y, aunque los Warriors todavía están situados en los puestos de play-in, mucho deberá cambiar el chip el equipo antes de que vuelva Curry para no firmar una debacle histórica: ganar el anillo en 2022 y quedarse fuera de la fase definitiva en 2023.