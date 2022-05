Curry arrolla a un Doncic ensangrentado: los Warriors ven la final

Ya está en marcha la Final de la Conferencia Oeste en la NBA. Llega el momento previo más serio antes de encarar la gran final definitiva a la que tan solo podrán llegar los dos elegidos. Los Dallas Mavericks de Doncic y los Golden State Warriors de Stephen Curry midieron sus fuerzas en el primer partido de la serie y los de Golden State resultaron vencedores además en un partido accidentado.

El primer triunfo de la serie ya lo tienen los Warriors al derrotar a su rival por 112-87 de manera clara y empiezan a soñar con la gran final. No fue el mejor partido de Luka Doncic en Dallas, ni en cuanto a sus registros se refiere ni en cuanto a fortuna. El esloveno terminó el choque con un arañazo en la cara consecuencia de un lance del juego con Andrew Wiggins aunque esta herida no pasó a mayores, si bien es cierto que se quejó de forma ostensible de unos dolores en el hombro derecho que le impidieron rendir con comodidad.

Pese a todo, Doncic llegó hasta los 20 puntos y 4 asistencias en los 34 minutos que estuvo en cancha, pero no pudo evitar el desastre de Dallas. “Los Warriors hicieron un gran trabajo pero creo que tengo que ser mejor, tengo que mejorar y es mi culpa”, dijo el propio Luka al término del partido cargando con la responsabilidad de la derrota. Sin embargo, la culpa no fue suya, o no toda al menos. El resto de jugadores de los Mavericks no estuvieron al nivel y tan solo le echaron una mano Dinwiddie con 17 puntos, Brunson con 14 o Bullock con 12.

Quien se movió mejor en esta situación fue Stephen Curry. Volvió a ser el gran líder de Golden State y alcanzó la cifra de 21 puntos y 12 asistencias para llevar a los suyos hasta la victoria. Wiggins, con 19 puntos, Poole con otros 19, y Thompson, con 15, le secundaron a la perfección y pusieron a los Warriors por delante en la serie. El segundo partido de la serie espera este viernes y los Warriors querrán encarrilar la eliminatoria.