Curry lo confiesa: más cerca que nunca de Durant, lo quiere junto a él

Todavía no ha comenzado la competición y eso quiere decir que los rumores en la NBA van a seguir estando presentes durante unas semanas más todavía. La figura de Kevin Durant y su intención de salir de los Brooklyn Nets es algo que va a acompañar al mercado hasta el cierre del mismo y por lo que se le sigue preguntando a los grandes protagonistas de la competición. El último a quien le han cuestionado acerca de este asunto y que además no ha tenido ningún tipo de problemas en responder de manera abierta ha sido el gran icono Stephen Curry.

El crack de los Golden State Warriors, en una charla mantenida con la revista Rolling Stone, no ocultó que si por él fuera volvería a jugar al lado de Kevin Durant y que sería un gran privilegio para él, además de un gran refuerzo para la franquicia en su constante búsqueda de títulos y de la excelencia. “¡Diablos, sí!”, afirmó de forma rotunda Curry cuando fue preguntado si alguna vez, a lo largo de este verano, tanto él como su equipo se habían planteado la opción de lanzarse de lleno a la incorporación de KD.

“Hubo una conversación de manera interna entre nosotros sobre si Durant estuviera disponible. Todos los equipos tienen esas conversaciones y, obviamente, en nuestra situación, me llamarán y me preguntarán que cómo me siento al respecto, pero to nunca dudé”, prosigue Curry en esta entrevista. El crack mundial no tiene dudas de que para el hubiera sido una fenomenal noticia volver a coincidir: “La idea de jugar con Kevin Durant y saber quién es él como persona, de nuestra historia en estos tres años, creo que KD es un tipo realmente bueno”.

Durant y Curry ya compartieron equipo y vestuario entre los años 2017 y 2019, tiempo en el que los Golden State Warriors llegaron tres veces a la final de la NBA y levantaron dos anillos. Después, Kevin decidió marcharse y firmar como agente libre por Brooklyn pero a la vista de todos está que esta aventura no le ha ido al norteamericano tal y como él soñaba o esperaba.