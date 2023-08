Damian Lillard tiene la clave para Kevin Durant y Devin Booker: Miami y los monstruosos Phoenix Suns

Damian Lillard ha roto su silencio por primera vez desde que pidió el traspaso para salir de los Portland Trail Blazers y ha hablado sobre cómo se siente en estos momentos. Miami Heat sigue empujando para intentar hacerse con él.

El verano en la NBA está marcado por la situación que está viviendo el californiano después de hacer saber a todo el mundo, que su intención es abandonar la franquicia donde ha crecido hasta convertirse en uno de los mejores bases de la competición. “Mentalmente, estoy fuerte. Creo que el último año y algunos cambios en mi vida en general, no solo en el deporte, han supuesto un momento difícil, pero en este momento estoy en un lugar fuerte. Como dije, son muchos de mis seres queridos quienes están aquí para hacer conmigo lo que hacemos en este campamento, que es volcarse en la gente; es algo que me da alegría y que me anima. Sientes que estar aquí es algo útil”, decía Lillard.

Aunque el jugador no se ha pronunciado sobre su posible traspaso, los Miami Heat son el equipo que más han intentado conseguirlo, insistiendo en ofertas centradas en Tyler Herro, algo que no convence a los Blazers. “He tenido un gran verano de entrenamiento. Hago muchas cosas ahora para volcarme en mí mismo y lo cierto es que ha sido realmente útil. Así que diría que estoy en un lugar muy fuerte. Mi proceso ha sido el mismo al comenzar la temporada que en cualquier otro momento o año, salvo por la excepción de que estoy mejorando como hombre. Creo que eso realmente me ayuda en lo que respecta a mi carrera. Cada vez que pueda mejorar como hombre, será positivo para mí”, explicaba el californiano sobre su situación actual.

Elogios para Phoenix Suns

“Eso es definitivamente un Big Three. Brad Beal, Book, KD. Quiero decir, eso es un trío monstruoso. Creo que será divertido verlo. Ganarán muchos partidos y el objetivo es ganar. Con jugadores de su nivel, solo tiene que hacer clic. Tienen que conectarse. No me sorprendería que lo consiguieran, pero eso es lo más importante: poder hacer clic y poder trabajar juntos para ganar”, explicaba Lillard, que pretende abandonar la franquicia donde creció para tener la oportunidad de luchar por el título de la NBA.