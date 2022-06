Deja a los Warriors en plena final de la NBA por el equipo de Jordan

Golden State Warriors empató la final de la NBA (2-2) tras el último partido de ante Boston Celtics, el cual ganó 97-107 con una exhibición de Stephen Curry, quien anotó 43 puntos para igualar de nuevo las finales.

En pleno desarrollo de la final, haciendo todo indicar que habrá que irse al séptimo partido para conocer al nuevo ganador de la NBA, una de las piezas clave de los Warriors ha decidido dejar el club para irse a la franquicia propiedad de Michael Jordan, los Hornets.

Según ESPN, el actual segundo de Steve Kerr, Kenny Atkinson, viajará a Carolina para firmar por cuatro temporadas Hornets una vez que acaben la final del play-off.

Los Charlotte Hornets llevan seis temporadas seguidas sin conseguir entrar en los play-off, por lo que Michael Jordan no está dispuesto a seguir con esa racha, la sequía más larga de la franquicia y segunda histórica de la NBA después de los Sacramento Kings, que estuvo 16 años seguidos sin jugar play-off.

Kerr jugó con Jordan en Chicago, donde conquistaron algún que otro anillo de la NBA, aunque esto no le ha importando a Michael para llevarse a su segundo entrenador, algo que no es la primera vez que le ocurre a Kerr, is no que será la cuarta ocasión en la que su segundo de abordo abandone el barco para ser primer entrenador.

Un Steve Kerr que está buscando en estas finales el que sería su noveno trofeo de la NBA, su anillo número nueve, ya que ganó cinco como jugador y otros tres como entrenador, todos con los Golden State Warriors. Además, Kerr es una de las seis personas que ha concedido llegar a las finales de la NBA como jugador y entrenador, algo muy difícil de ver.

Quizás Jordan aspire a poder tener a Kerr en el banquillo de los Hornets en un futuro, aunque por ahora parece que se tendrá que contentar con su segundo, Kenny Atkinson.