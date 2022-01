Drama NBA: lesiones clave para el futuro de Curry, Doncic y Kawhi

La tragedia para los Dallas Mavericks de Luka Doncic en el partido de ayer frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry fue doble, y en una de sus vertientes, demoledora. Los Mavs cayeron con estrépito en su visita al Chase Center pero además sufrieron una lesión que puede dejar sin opciones de altas ambiciones a la franquicia tejana. No obstante, en la misma orilla de las lamentaciones se encuentran los californianos, ya que, si ya el percance de las bajas había hecho sufrir con rotundidad al equipo de San Francisco (Durant, Klay Thompson, James Wiseman...), ahora reciben malas noticias con Draymond Green.

Sobre el choque, corría el minuto séptimo del segundo cuarto del partido cuando Tim Hardaway se resentía de forma evidente tras una penetración y una posterior mala caída sobre su pie. El jugador se retiró y al final se ha confirmado una fractura en el quinto metatarsiano que le dejará KO como mínimo dos meses. El jugador de Michigan promedia esta temporada 29,6 minutos de juego en los que anota 14,2 puntos, captura 3,7 rebotes y da 2,2 asistencias; o lo que es lo mismo, un jugador crucial tanto en defensa como en ataque y, por tanto, un golpe brutal para los del American Airlines Arena, que no andan precisamente sobrados de recursos.

Con respecto al duelo hay que decir que los de Steve Kerr siempre fueron por delante pero lograron romper el marcador desde el perímetro, y lo hicieron con hasta siete jugadores por encima de los diez puntos, siendo el mejor anotador de todos ellos Jonathan Kuminga, que aportó 22 puntos. Pero, como decimos, el revés de las lesiones también ha sacudido a los Warriors y con un hombre insustituible, ya que Draymond Green, según informa Jeff Sttots, podría ser baja indefinida por un problema en los discos de su espalda, un lugar y una dolencia delicadas. NBA Today incluso se aventura a decir que hay pesimismo en Mission Bay con respecto al estado de Green, al que nadie ve ya en la franquicia con una recuperación total en un corto espacio de tiempo.



Un revés más, casi definitivo, para Kawhi Leonard

Cuando uno hace la planificación de la temporada con la seria amenaza de que su gran estrella se pierda una parte importante de la temporada, la cosa empieza mal, pero es que en Los Angeles Clippers se era más o menos optimista con la opción de que Kawhi Leonard pudiera forzar para reaparecer antes de tiempo en la NBA, pero con lo que no contaban es con perder a Paul George para lo que resta de temporada. Y esa es ya la posibilidad que se abre, según Brian Windhorst, de ESPN, por su lesión en los ligamentos de su codo derecho, que no avanza según los cauces que se esperaban y empieza a surgir la posibilidad del quirófano. Sin The Hand y George, poco o nada se puede esperar en Playoff de Clippers.