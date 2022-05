El temprano adiós de LeBron James y Kevin Durant, la NBA perpleja

La NBA, la mejor liga del mundo de baloncesto está viviendo un cambio generacional. Inmersos en los play-off por el anillo, JA Morant o Doncic son algunos de los jugadores que están destacando esta temporada, mientras otros como Kevin Durant y LeBron James han dicho adiós a los play-off en segunda ronda, un hito histórico, algo que no ocurría desde hace 17 años. Concretamente, Durant fue eliminado en primera ronda y LeBron ni siquiera consiguió clasificarse.

Durant y LeBron se han enfrentado en tres finales de la NBA desde 2005, siendo elegido Kevin Durant como el mejor jugador en dos de ellas, las dos que consiguió ganar con Oklahoma City Thunder. Por su parte, LeBon James le ganó la final de 2012, cuando jugaba en los Miami Heat.

Actualmente LeBron James tiene 37 años y Kevin Durant 33, edades que hacen pensar que las posibilidades de un nuevo campeonato para ambos se han diluido. No dicen lo mismo los datos. El alero de los Lakers sigue estando entre los diez mejores jugadores de la liga, tal y como reflejan sus estadísticas. Con 30,3 puntos, 8,2 rebotes y 6,2 asistencias por partido, 'El Rey' sigue siendo fundamental en unos Lakers que esperan volver a dar guerra el año que viene, con James y Anthony Davis volviendo a liderar al equipo de Los Ángeles.

Caso opuesto está siendo el de Kevin Durant. El alero nacido en Washington D. C. no ha sido capaz de liderar a los Nets. Durant no tuvo ese papel de líder en Golden State Warriors, donde estuvo a la sombra de Curry, como un recurso de lujo para el equipo. En Brooklyn debía ser él el referente, algo que tampoco ha hecho Kyrie Irving, el otro jugador llamado a liderar al equipo. De la relación entre ambos jugadores pasa el porvenir de la franquicia de Nueva York, la cual ha sufrido múltiples conflictos esta temporada, como el que enfrentó a Irving con Harden.

Está claro que un solo jugador no puede ganar un anillo, necesita un equipo que le respalde, pero mucho menos parece que LeBron o Durant puedan hacerlo ya. falta por saber cúal será el futuro de ambos, porque cuesta pensar que Los Lakers sigan queriendo crear un equipo alrededor de ' The King James'. La lógica dice que el final de LeBron está más cerca que el de Durant por los cuatro años de diferencia que se llevan, pero con LeBron James todo es posible.