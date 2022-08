Irving tiene claro su futuro: ni con LeBron James, ni con Durant

En medio de los rumores sobre un posible traspaso de Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, el base de la franquicia neoyorquina ha hablado sobre su futuro y de donde le gustaría acabar su carrera y, ante la sorpresa de todos, el ex de los Cleveland Cavaliers no tiene pensado terminar ni junto a LeBron James ni tampoco con Kevin Durant, de hecho, ni siquiera en la NBA. Su idea es emigrar a otras ligas lejos de Norteamerica.

“Nunca tengo que ponerme gasolina. Voy a jugar mi 12º año en la mejor liga del mundo y solo estoy mejorando. Cuando tenga 38 años y tenga tiempo para reflexionar verdaderamente sobre mi carrera, lo haré, pero hasta entonces, voy a disfrutar de cada momento”, publicaba el propio jugador en su cuenta de Twitter en referencia a los rumores sobre su futuro y la “falta de gasolina” que se le ha achacado durante esta temporada en los Brooklyn Nets.

“Y no, no dejaré de jugar al baloncesto a los 38 años. Estaré en ligas de todo el mundo jugando y enseñando a los jóvenes todo lo que me enseñaron”, apuntaba Irving. Su intención, como él mismo ha dicho, es emigrar en algún momento de su carrera hacia otras ligas lejos de la NBA, como podría ser la ACB española o la liga china o japonesa, emulando a otras estrellas del deporte rey de Estados Unidos.

Pero hasta que ese momento llegue, primero Kyrie Irving tiene que solucionar que va a suceder con su carrera en su futuro más cercano, ya que, él no quiere seguir en los Brooklyn Nets, al igual que Kevin Durant, y tal y como hemos informado en más de una ocasión en Don Balón, en la NBA se habla de un posible trueque entre Los Ángeles Lakers y los Brooklyn Nets, que llevaría al base a Crypto.com Arena, a cambio de Russell Westbrook, quien ha defraudado durante su etapa en la franquicia angelina y a quien se le busca salida desesperadamente debido a su alta ficha.

Por su parte, Kevin Durant sigue trabajando su fichaje con los Boston Celtics, el cual también estaría trabajando en un intercambio de jugadores con los Brooklyn Nets. ‘Durántula’ se vestiría de verde a cambio de Jaylen Brown, Derrick White y una selección del Draft de la NBA.