Joel Embiid se adelanta a Antetokounmpo y Nikola Jokic: La NBA elige su rey y frustra a Doncic

Llegados al final de la temporada regular, la NBA comenzado a elegir a los mejores jugadores y entrenadores de la liga. El premio más deseado por todos es el de Mejor jugador, el MVP. Los finalistas para hacerse con el galardón son Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic. Sin embargo, hay un jugador que parte como claro favorito, Embiid, que con 33,1 puntos por partido parte con ventaja respecto de sus competidores.

Por otro lado, Giannis cuenta con la baza de ser el mejor jugador en el mejor equipo de la liga. Los Milwaukee Bucks se han coronado como el equipo con mejor récord de toda la liga, algo que no se entiende sin la figura de Antetokounmpo, el griego ha sido esencial para su equipo con unos promedios de 31,1 puntos, 11,8 rebotes y 5,7 asistencias.

En cambio, Jokic parte como el jugador con menos papeletas para llevarse el título de mejor jugador de la temporada regular. Su baloncesto es toda una delicia para los amantes del baloncesto, pero los 24,5 puntos por partido lo alejan de la lucha por el trono.

Pese a que no hay nada garantizado, la elección de dichos finalistas confirma algo que la NBA ya se venía temiendo en los últimos años. Y es que el baloncesto ya no está dominado por los jugadores estadounidenses. De hecho, desde la temporada 2017-2018 con James Harden siendo coronado como MVP, no hay un ganador nacido en los Estados Unidos. Este año seguirá la tendencia, pues los candidatos son de Camerún, Grecia y Serbia, una gran noticia para el baloncesto mundial.

Doncic ya conoce el castigo para su equipo

Por otro lado, la NBA ha anunciado la sanción que deberán cumplir los Dallas Mavericks por dejarse perder en su último partido de temporada contra los Chicago Bulls. Finalmente, los de Texas no perderán su elección en el próximo Draft, pero deberán pagar una multa de 750.000 dólares, un mal menor teniendo en cuenta que no habrá ningún efecto negativo en lo deportivo.

Así pues, Luka Doncic podrá respirar tranquilo al saber que su franquicia no tendrá más problemas deportivos. Pues con el mal final de temporada que han tenido los Mavs, no necesitaban más disgustos.