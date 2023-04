LeBron golpea antes a Morant: 2 fichajes pero temen al nuevo quinteto de la muerte de Stephen Curry

Los Angeles Lakers quizá no sean un equipo convincente pero ganan y eso a estas alturas de la temporada, en los albores de las rondas finales, cuenta y mucho. Han mejorado, eso es indudable y el triunfo en el Playin ante Minnesota (108-102), con mucho sufrimiento, los pone en el camino de dos adversarios que se le han dado bien en la regular season, los Memphis Grizzlies de Ja Morant y los Golden State Warriors de Stephen Curry, los cuales, eso sí, poseen un arma brutal aún por desplegar.

Esta pasada madrugada, los californianos solo fueron mejores que los Wolves -un equipo fragmentado por la exclusión de su pívot, Rudy Gobert- tras el paso por vestuarios, donde en el tercer y cuarto cuarto llevaron el partido a la prórroga. Ahí, Davis y LeBron impusieron su calidad pero las risas angelinas llegan con dudas de juego, lo que ante un equipo intenso como Memphis Grizzlies puede penalizar. Con todo, en la temporada regular el balance es favorable a la Fiebre Amarilla, que ganó dos de los tres duelos ante los de Tennessee. Eso sí, los Playoff son otra cosa.

No ayudarán mucho en la lucha por el anillo a La Ceja y The King sus dos nuevas caras antes de la cita de citas en la mejor liga de baloncesto del mundo, como son Tristan Thompson y Shaquille Harrison, que llegaron sobre la bocina al Crypto.com por Devon Reed, pero únicamente con el propósito de cubrir ausencias. De ellos no se espera un aporte significativo, solo seguridad frente a una debacle.

Buena perspectiva ante Warriors… pero no ante el quinteto de la muerte

También tienen mejor balance los de púrpura y oro ante Golden State Warriors durante la temporada, al que ganaron tres de sus cuatro duelos, incluidos los tres últimos, sin embargo Warriors ha cambiado mucho desde entonces y hay un nuevo quinteto de la muerte que siembra el pavor en el Oeste. Los de San Francisco son posibles rivales de Lakers si estos superan a Grizzlies y Curry y compañía hacen lo propio con Sacramente Kings, pero en La Bahía el foco está puesto en dos argumentos de peso: uno, su poder ofensivo; el otro, el defensivo. En el primero no hay dudas, son el segundo equipo que más puntos anota y parece que llegan enchufados. El otro, sin embargo, es el verdadero salto de calidad, con Green, Andrew Wiggins y Gary Payton esperan subir el nivel defensivo, que fue clave en la 21/22; además, los Splash Brothers tienen nuevo quinteto de la muerte si Wiggins se recupera: ellos tres más Draymond Green y Jordan Poole.

Además, en el Este Hawks envió a unos desesperantes Miami Heat al todo o nada ante el ganador del Raptors-Bulls (1.00, hora española). En el Oeste, Wolves esperan rival del Pelicans-Thunder (3.30, hora española)