LeBron James se revuelve: All Star KO y competencia para Westbrook

La debacle de Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena ante New Orleans Pelicans ha levantado ampollas que han provocado consecuencias en la franquicia, desde LeBron James hasta Russell Westbrook. Sobre The King cabe decir que desea un cambio de rumbo radical para tratar de reconducir el barco del gigante de la Conferencia Oeste antes de que se hunda y para ello ha tocado el día a día en pista de Russ, que desde ahora tiene un recambio capaz de arrebatarle minutos.

Y fíjense si El Rey quiere agitar el presente nefasto del equipo de púrpura y oro que la primera salida, de todo un All Star, está ya más que confirmada y se hará efectiva ante un posible rival por el título, los Sixers, y para que Westbrook tenga que ganarse sus minutos en pista sabiendo que hay otro jugador al menos que le puede quitar minutos. Pues bien, el elegido para salir es DeAndre Jordan, que no ha aportado gran cosa esta temporada y que firmará por Philadelphia 76ers, dejando su hueco al playmaker, D.J. Augustin.

Al menos esto es lo que afirma Shams Charania, The Athletic, con respecto al center y el base y esa necesidad de los Lakers de cambiar la dinámica. El ex de Houston Rockets llegaría a la ciudad angelina como agente libre, mientras que el ex Nets viajará a uno de los bloques que más ha ganado con el cambio de cromos del mercado, como es la franquicia de Doc Rivers, Joel Embiid y James Harden.



Dos regresos muy esperados

En el plano deportivo, Miami Heat se llevó con claridad el duelo de altura de ayer en la Conferencia Este entre los de Florida y Chicago Bulls (99-112), en el FTX Arena, con una actuación coral del bloque, liderado por Herro, Butler, Vincent y Adebayo. Pero todavía pueden crecer más los de Erik Spoelstra ya que Adrian Wojnarowski, ESPN, ha asegurado que Victor Oladipo estará devuelta en menos de 15 días; un refuerzo crucial en sus aspiraciones de anillo. Por su parte Denver Nuggets recibe un impulso parejo con Jamal Murray, del que se asegura (lo dice Sam Amick) que estará ante de Playoff.