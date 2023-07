LeBron no sale de su asombro: la bomba en Los Ángeles es Harden, y el acuerdo por Lillard, cerca

El título de la NBA está muy caro y puede estarlo mucho más toda vez que dos de las operaciones que mantienen en vilo a la mejor competición de baloncesto del mundo alcanzan velocidad de crucero y se acercan a un desenlace que rompería el equilibrio de fuerzas de la liga. De las dos, en los que James Harden y Damian Lillard puede cambiarlo todo, es la vía del base de Portland Trail Blazers la que está más cercana, pero ojo al asunto que se abre con el jugador del los Sixers y Los Ángeles.

Con Dame ha sido Aaron J. Fentress de The Oregonian quien ha puesto el dedo en la llaga. Según el informador, las partes, Portland y Miami, están más cerca que nunca de un acuerdo que podría incluir hasta cuatro o cinco jugadores. También habla el comentarista de la introducción en el trato de Tyler Herro, que entraría en el mismo junto a tres jugadores, ya sean elecciones o potenciales recursos que quiera tomar el equipo de Oregon de la plantilla de Florida. Sea como fuere, es el mismo Lillard quien presiona para el acuerdo.

Y si Sub Zero presiona a su equipo para asentarse en un candidato al título -no en vano Miami Heat alcanzó la final de la NBA ante Denver Nuggets-, más parece que lo hace James Harden por salir de Philadelphia 76ers y con un rumbo fijo que seguro dejará a cuadros a la estrella del vecino, unos LeBron James y Los Angeles Lakers que verían en el mismo pabellón a La Barba, pero con otra elástica. Porque el jugador de los de Pensilvania quiere firmar por Los Angeles Clippers.

Sam Amick en The Athletic afirma que el jugador está como loco por integrarse en la disciplina californiana junto a Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook, casi tanto como los de Filadelfia presionan para conservarlo. Recordemos que el nivel de Harden subió ostensiblemente en los pasados Playoff, en los que, eso sí, no les dio para avanzar hacia la final de la NBA. Harden querría su anillo junto a un viejo conocido, Russ. Ese Big-Four cambiaría el equilibrio citado en la ciudad, donde LeBron James y Anthony Davis pasarían a ser los líderes del segundo mejor equipo de la capital angelina.