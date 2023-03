Luka Doncic y Stephen Curry no entienden nada y culpan a Irving y Klay Thompson: hay grietas

Las continuas lesiones de sus hombres más importantes están marcando la temporada de franquicias tan renombradas como Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, pero, mientras el conjunto amarillo apenas está acusando esto y la dinámica del equipo está siendo muy gratificante con Anthony Davis como líder, en San Francisco el sentimiento es totalmente opuesto.

Cabe señalar que Stephen Curry se ha perdido un gran número de encuentros en el presente curso por los inmensos problemas físicos sufridos a lo largo del mismo, algo que ha obligado a Klay Thompson, su fiel escudero, a dar un paso adelante en los momentos clave. No obstante, aunque las actuaciones del escolta han sido muy convincentes en el plano personal, firmando incluso algunos récords históricos en la categoría, los Warriors no terminan de enlazar una gran racha de victorias que permita a los de Steve Kerr asentarse en la parte cómoda de la Conferencia Oeste.

Por ello, Curry ya ve a Thompson como uno de los culpables, a expensas de la amistad que les une, de que el equipo del Chase Center a día de hoy no tenga ni mucho menos garantizada su presencia en los play-off. Es incomprensible lo que está sucediendo.

Este mismo sentimiento no solo atañe a los mencionados Warriors, sino también a unos Dallas Mavericks que se las prometieron muy felices con la llegada de Kyrie Irving pero que, no obstante, todavía no han logrado carburar. El fichaje del laureado base de origen australiano coincidió con el regreso a escena de Luka Doncic tras superar su última lesión, algo que dejó entrever un punto de inflexión capital en la temporada de los tejanos.

No obstante, tras diez encuentros disputados con la pareja a disposición de Jason Kidd, el balance es igualmente negativo, 6 derrotas y 4 victorias, y en este sentido las esperanzas de cara a las posibilidades del equipo de pelear por el anillo se ha derrumbado de forma significativa. El efecto Irving no está haciéndose notar como el base esloveno y Mark Cuban, propietario de los Mavs, esperaban ahí un mes y de ahí que el sentimiento de ilusión esté dando paso, progresivamente, a un sentimiento de decepción.

A pesar de esto, cabe señalar que los Dallas Mavericks se encuentra en la quinta posición de la Conferencia Oeste, pero las sensaciones no invitan a pensar que el equipo pueda seguir escalando posiciones y, por contra, sí teniendo que resistir las amenazas que aprietan por detrás para colarse en los puestos de play-off.