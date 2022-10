Máxima preocupación en los Bulls: peligra el año para su estrella

A pesar de que todavía faltan poco más de dos semanas para que la NBA regrese, las franquicias de la liga de baloncesto más grande del mundo ya comienzan a calentar motores. Uno de los equipos más míticos de la competición, los Chicago Bulls, arrancarán la pretemporada el próximo 5 de octubre a las 03:30 (hora española) en el partido que les enfrentará a los Pelicans de New Orleans.

Sin embargo, ni para el partido ni para gran parte de la temporada, la franquicia de Illinois podrá contar con una de sus estrellas, el base titular del equipo Lonzo Ball, ya que tendrá que volver a pasar por quirófano, tal y como el mismo jugador se encargó de confirmar durante el típico Media Day de la NBA.

Cabe recordar que Ball sufrió una pequeña rotura de menisco durante la temporada pasada y ya fue operado. El tiempo de recuperación estimado para el base estadounidense fue de seis a ocho semanas. Unos pronósticos que se alejan mucho de la realidad, pues pronto se cumplirán los nueve meses sin jugar. Una situación que preocupa de verdad no solo a los fans de los Chicago Bulls, sino a los aficionados de la NBA, que ven como el futuro de una las estrellas de la competición puede peligrar.

Acerca de su lesión, Lonzo Ball desveló que se volverá a someter a una nueva operación: “Hay un rango, entre los treinta y sesenta grados con la rodilla doblada, en el que no tengo nada de fuerza y no me puedo aguantar de pie. Hice rehabilitación y fue bien, pero no hasta el punto de salir ahí y poder correr a toda velocidad. La cirugía es el siguiente paso. Ni siquiera puedo correr o saltar. Hasta subir unas escaleras es doloroso”, afirmó.

Desde luego, los Chicago Bulls y su entrenador Billy Donovan le necesitan cuanto antes. Lonzo Ball, seleccionado como número 2 del draft de 2017, fue muy importante para la franquicia de Illinois en los partidos que estuvo disponible durante la temporada pasada, logrando un promedio de 13 puntos, 5.1 asistencias, 5.4 rebotes y 1.8 robos.

Un rendimiento que fue influyente y que la NBA espera volver a ver de nuevo más pronto que tarde.