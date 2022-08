Nuevo enemigo para LeBron, Steph Curry y Durant en la NBA, hay guerra

Los compromisos de pretemporada de la NBA no arrancarán hasta el próximo 30 de septiembre, inaugurando esta cadena de encuentros el actual campeón de la liga, Golden State Warriors, que se enfrentará a Washington Wizards. Precisamente el equipo californiano, cuyo líder es indiscutiblemente Stephen Curry, forma parte de esta noticia ya que, tal y como hemos podido conocer en Don Balón, el conjunto dirigido por Steve Kerr tendrá un enemigo más en la carrera por el Anillo 22/23: los Denver Nuggets.

Y es que el equipo cuya estrella es Nikola Jokic, quien actualmente ostenta el MVP de la NBA, contarán con un refuerzo inesperado que desde luego servirá para competir con los grandes colosos de la liga como son Los Angeles Lakers de LeBron James, los Mavericks de Luka Doncic o los Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving, a la espera de que estos dos hombres resuelvan su futuro profesional dado que ambos se han mostrado predispuestos a cambiar de equipo este mismo verano.

En tal caso, Jokic ya no estará 'solo' en la batalla y tendrá a su lado a un jugador que no solo ha demostrado su talento en infinidad de ocasiones antes de caer lesionado, sino que es la gran noticia de lo que llevamos de verano dado que ha acortado de forma vertiginosa los plazos de su recuperación: Jamal Murray. Según una información vertida por The Age Sports, el jugador canadiense estará a disposición de su entrenador, Michael Malone, para disputar el primer partido de la pretemporada, el cual está fechado para el próximo 7 de octubre con los Chicago Bulls como rivales.

Como hemos mencionado previamente, la calidad de Murray no admite ningún tipo de duda, así como su capacidad para marcar las diferencias en momentos delicados, pero sí que es toda una incógnita el estado competitivo en el que se encuentra el base norteamericano dado que ha estado lesionado prácticamente dos años por diversos problemas en su rodilla.

Si los pronósticos se confirman y Murray vuelve a su mejor versión, los Nuggets serán serios aspirantes a ganar el Anillo la próxima temporada, algo que supone desde hoy un motivo de máxima preocupación para los nombrados Steph Curry, LeBron James y el resto de estrellas que quieren el trono en 2023.