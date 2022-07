Pelea en la NBA por ser el mejor pagado: Jokic amenazado por un rookie

Dos MVP consecutivos le han hecho faltan a Nikola Jokic para que los Denver Nuggets le hayan renovado un contrato que terminaba el año que viene. Se ha hecho esperar, pero eso sí, la espera ha obtenido su recompensa, ya que, el ala-pivot serbio ha sido premiado con el contrato más caro de la historia de la NBA: 264 millones de dólares si cumple con los 5 años que ha acordado hasta 2028.

Una asociación que parece difícil de romper, ya que el serbio se encuentra muy feliz en Denver, aunque en el futuro nunca se sabe. De todas formas, Jokic no debe despistarse, puesto que, si quiere seguir siendo durante mucho tiempo el jugador mejor pagado de la NBA, tendrá que rendir al máximo nivel durante muchos años debido a lo fuerte que vienen las nuevas generaciones, y es que, un rookie podría arrebatarle ese honor no tardando mucho.

Los New Orleans Pelicans acaban de cerrar también un acuerdo con Zion Williamson, ausente esta temporada por una lesión muy difícil de tratar en el pie, por 231 millones de dólares, también hasta 2028, y tan solo tiene 21 años, informan The Atlhetic y Stadium. Quien fuera número 1 del draft de 2019 acabar de firmar uno de los contratos más caros de la NBA y eso que lleva un año entero parado, Eso sí, para poder llegar a ganar todo ese dinero, la próxima temporada tiene que ser nombrado mejor defensor o formar parte del quinte All NBA, si no, se quedará ,en 193 millones de dólares sus ganancias.

Si Zion Williamson ha conseguido todo esto estando un año ausente, todo apunta a que si está dos años al máximo nivel, es muy probable que veamos como la cantidad de los 264 millones de dólares de Nikola Jokic es superada por el estadounidense.

Hasta el día de hoy, su mejor temporada ha sido la segunda, ya que la tercera la ha pasado en blanco, en donde fue all star, disputó 61 partidos y promedió 27 puntos, 7,2 rebotes, 3,7 asistencias y un 61% en tiros. El gigante de Carolina tiene un gran reto por delante. Solo su aguante físico, sostenidos por sus 129 kilos y sus 1.98 metros de altura dirán hasta donde puede llegar el curso 2022/2023.