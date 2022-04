Pesimismo con Stephen Curry y nueva polémica Durant-Harden

Apenas sí quedan cuatro días para que el primer partido de la serie entre Golden State Warriors y Denver Nuggets arranque y ya cunde el pesimismo con Stephen Curry, cuya reaparición se empieza a proyectar ya hacia el segundo duelo de la eliminatoria, también en San Francisco. Ha sido el propio Steve Kerr quien ha generado serias dudas sobre la presencia del playmaker y estrella de los californianos, situación que los de Colorado podrían aprovechar para arrebatar el factor cancha de Mission Bay.

Sobre el estado de Curry, Kerr atendió a los medios asegurando que el equipo sigue su plan de juego y que Steph no está por el momento en él. En palabras recogidas en Fox, el entrenador aseguraba que “mañana nos reuniremos con el equipo y revisaremos nuestro plan de juego, practicaremos por la tarde y luego cada día determinaremos dónde está Steph y si puede ser capaz de hacer todo”, comentó. Además, el ex jugador del Chicago Bulls argumentó al respecto que “todo el equipo necesitará un scrimmage (simulación de partido), y sería irresponsable poner a Steph en un juego de Playoffs sin haber tenido tiempo de scrimmage antes", sentenció. Con tan poco margen, su puesta de largo parece complicada, aunque no está descartada.

Quien sí estará en Playoffs desde el primer día es Brooklyn Nets, que ganó a Cleveland Cavaliers ayer (115-108) con exhibición de Kyrie Irving (34) y se cita para el domingo (21.30, hora española) con Boston Celtics, finalmente segundos de la Conferencia Este por delante de Milwaukee Bucks, en el primer partido de una serie interesantísima.

Ahora bien, no podemos dejar de lado la polémica que ha reabierto Kevin Arnovitz, de ESPN, con respecto a la relación entre Kevin Durant y James Harden. Al respecto, se informa de que “Durant estaba asombrado en las primeras semanas de la temporada por la falta de explosividad y el juego lento de Harden, algo que atribuyó en gran parte a que este estaba fuera de forma”. También argumentaba que la relación entre ambos se enfrió y Harden se “aisló”, como forzando una salida que finalmente se produjo, rumbo a Sixers.

Hoy, muchas personas esperan que se puedan ver en pista, donde este lío o los subsiguientes de KD y Joel Embiid, al que por cierto elige Durántula como justo MVP, podrían salir a la luz en una hipotética ronda de Playoffs. Unido a ello, en el Oeste, Minnesota Timberwolves también selló su pase a la lucha por el anillo, donde se verá las caras con Memphis Grizzlies, tras acabar con Los Angeles Clippers (109-104), que se va a la siguiente y definitiva eliminatoria del Play-in.