Petardazo: destino loco para James Harden tras Jrue Holiday y Lillard con traición a LeBron y Lakers

Si bien parecía telegrafiado que Damian Lillard estaba destinado a marcharse de Portland Trail Blazers fue una enorme sorpresa que acabara en Milwaukee Bucks junto a Giannis Antetokounmpo, pero también lo fue el efecto que provocó con Jrue Holiday, que se ha ido a Boston Celtics; dos movimientos a dos franquicias llamadas a cosas grandes. Quizá por eso la ‘traición’ a Los Angeles Lakers persiga ese fin, como igualmente ambicioso es el movimiento del equipo en el que probablemente puede acabar James Harden.

En el Garden un equipazo

Vale que el dúo que van a formar Sub Zero y The Alphabet genera expectativas en Wisconsin y está claro que está llamado a llegar lejos, pero no le va a la zaga ni mucho menos el equipo del Garden, unos Celtics que además de hacerse con Holiday, de tener en sus filas a Jayson Tatum, Kristaps Porziņģis y Jaylen Green, acaban de cerrar la firma del excompañero de The King Wenyen Gabriel, para acompañará al letón en la pintura y configura una plantilla que si no es la más poderosa de la NBA se le parece bastante.

Shams Charania es quien ha adelantado la firma del jugador de los de púrpura y oro por el eterno rival angelino con el fin de tomar el trono de la competición, unos Celtics que sobre el papel meten miedo. Con 9,2 puntos y 6,8 rebotes por encuentro en la 22/23, Gabriel aportará consistencia bajo el aro para todo un aspirante a la final de la Conferencia Este y veremos si no también por la lucha del anillo.

Un regreso programado que dejaría Los Ángeles como la ilusión que no fue

Manifestó James Harden que su deseo era regresar a Los Ángeles para acabar en su ciudad su carrera y que concretamente pensaba en Los Angeles Clippers para ello, pero al acuerdo parece imposible, de modo que La Barba al menos ha encontrado un destino, según ESPN, querido y alternativo a los Sixers, uno que puede dar guerra en liga regular: Houston Rockets. Junto a VanVleet, Kevin Porter, Jalen Green o Dillon Brooks pueden formar un potencial conjunto revelación.