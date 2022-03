Steph Curry ataja la crisis, ni LeBron estaba tan mal: fichaje estelar

Golden State Warriors consiguió en su último partido lo que parecía imposible, despertar a Los Angeles Lakers de LeBron James y superar el balance negativo de los de púrpura y oro. Porque si hemos de fijarnos en los últimos 10 partidos de los de San Francisco, no hay un solo equipo en toda la NBA que tenga peor registro que ellos salvo los defenestrados Houston Rockets. Con ocho derrotas en esa decena de choques, los de La Bahía se están desangrando por una herida que supura desde la defensa y afecta a la intensidad, aunque Stephen Curry tiene a mano una solución estelar, todo un All Star.

Poque no hablamos de un jugador baladí, sino el líder de este equipo: Draymond Green. El ala-pívot estará de vuelta en las canchas en unas dos o tres semanas, ya que ha empezado entrenar con el equipo y sus problemas en la espalda parecen superados. Sobre ello, Steve Kerr decía recientemente que “es genial tener su energía de vuelta en el gimnasio y poder escuchar su voz. Lo he visto muy bien físicamente. Así que ese es un paso muy positivo para él. Esto es un punto de partida”. Pero más alentador para los californianos es escuchar al número 23 del Chase Center: “estoy más fuerte que nunca en mi vida. He pasado seis semanas sentado en la sala de pesas, trabajando allí durante cuatro o cinco horas al día”.

A fuerza, la entrada de Green, por muchos motivos, ha de volver a meter en al rail positivo de la temporada a los Warriors, como certifican los datos. Con Green enla cancha, los Warriors han perdido 6 partidos de los 64 que llevan disputados, mientras que sin el de Saginaw, Míchigan, poseen un balance neutro de 15 partidos ganados y 15 perdidos. Como ven, dos mundos contrapuestos. Eso sí, estas dos o tres semanas se le pueden hacer muy largas a los Warriors; no en vano sus próximos adversarios son gallos del Oeste, Denver Nuggets y Los Angeles Clippers, ambos con balances muy positivos últimamente: 8-2 y 7-3, respectivamente.



Oladipo, de vuelta

La importante victoria de Miami sobre unos Philadelphia 76ers que venían lanzados -eso sí, en aquel partido sin James Harden- muy probablemente tenga su extensión hoy frente al peor equipo de la liga, Houston Rockets (junto a Orlando Magic), sin embargo la grata noticia esta noche para un equipo de Florida candidato a todo es la vuelta de Victor Oladipo, que regresa a las canchas para el tramo final de la temporada, incluido el Playoff. Sí, sin duda Miami estará entre los favoritos.