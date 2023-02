Stephen Curry se ríe por los dramas de Luka Doncic y LeBron James y ya tiene fecha de vuelta

Sí, Luka Doncic quizá merezca más que nadie el MVP esta temporada, y sí, LeBron James tras dos décadas en la élite de la NBA consiguió la meta de puntos de Kareem Abdul-Jabbar, pero a nivel deportivo, en lo colectivo, ninguno de los dos tiene ahora mismo motivos para estar satisfecho, siendo especialmente llamativo el drama de Lakers (por tercer año consecutivo). Y en medio está un Stephen Curry que ya se pone fecha de vuelta a las canchas mientras celebra la victoria de su equipo y, lógicamente, los tropiezos ajenos.

Si tenemos que hablar de dramas en Texas y Los Ángeles debemos hacer hincapié en que el segundo es mucho más acuciado y grave que el primero, sin embargo tanto Jason Kidd como Ham tienen motivos para estar preocupados. Los angelinos tienen a LeBron James lesionado en un tobillo y ayer volvieron a perder (127-115), esta vez de nuevo ante un rival directo en la lucha por entrar en el Play-in, como fue Portland Trail Blazers, donde Damian Lillard se bastó y se sobró para tumbar a una franquicia de púrpura y oro donde solo Malik Beasley y Anthony Davis ofrecieron resistencia. Y el ‘resta y sigue’ se mantiene para la Fiebre Amarilla: balance muy pobre 26V 32D y distancia preocupante.

Mismo destino sufrieron los Mavs ante Minnesota Timberwolves (121-124) con sus dos estrellas en pista, lo que por ahora no hace más que certificar un hecho: Luka Doncic y Kyrie Irving no funcionan juntos. Decimos que es menos preocupante los de los Mavs porque estarán en Playoff y tienen tiempo y calidad para mejorar, pero desde luego su camino en la adaptación no será de color de rosa.



Curry, más cerca

El que sí tiene motivos para sonreír es Stephen Curry y por doble razón. Una, por la victoria, balsámica, de su equipo ante Washington Wizards (135-126), que mantiene la distancia con los potenciales rivales por estar entre los seis o diez primeros (donde entran tanto Mavs, por arriba, como Lakers, por abajo). La otra tiene que ver con su regreso, que ya apunta una fecha: justo después del All-Star. No será inmediato debido a esa lesión con “desgarros parciales en el ligamento tibiofibular superior y la membrana interósea en la pierna izquierda”, como anuncia la página de la NBA (nba.com) sin embargo hay esperanza de que su regreso se produzca, según esta fuente, poco después del partido de las estrellas.