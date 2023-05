Subidón de moral para LeBron a cargo de un as en la manga de los Lakers para ahogar a Jokic y Tatum

Esta noche a las 2.30 (hora española) arranca la final de la Conferencia Oeste de la NBA y Los Angeles Lakers afrontan la serie ante los Denver Nuggets con la moral por las nubes tras haber derrotado al vigente campeón de la competición, los Warriors de Stephen Curry.

Es cierto que por sensaciones mostradas durante toda la campaña el equipo liderado Nikola Jokic y Jamal Murray cuenta con cierto grado de favoritismo dada su solidez defensiva y el poderío general del bloque, pero los Lakers tienen armas más que de sobra para enterrar las opciones del equipo de Colorado, así como de Jayson Tatum y Jimmy Butler, las respectivas estrellas de Boston Celtics y Miami Heat, los dos colosos que se verán las caras en el Este.

Y ojo, porque las bazas de los Lakers para tumbar la ilusión de los Nuggets no se ciñen únicamente de LeBron o Anthony Davis. Otros jugadores como Austin Reaves, Rui Hachimura, Dennis Schröder o D´Angelo Russell han dado un paso adelante en estos play-off y precisamente este último es quien es doblemente protagonista hoy por unas declaraciones que no harán otra cosa que provocar un subidón de autoestima a The King de cara a los próximos encuentros: “El nicho de LeBron siempre ha sido la preparación. Muchos de los nichos de los muchachos son lanzar a canasta, trabajar duro, superar a otros muchachos… LeBron es un adicto a la visualización de partidos, al baloncesto y al liderazgo. Poder verlo todo desde la primera fila es casi como tener acceso a un código de trucos”.

Es necesario destacar que esta temporada LeBron James ha pasado a los anales de la NBA tras superar a Kareem Abdul-Jbabar como máximo anotador en la historia de la liga, una gesta a la que podría poner el broche próximamente con la consecución de su 5º anillo, mientras que los citados Jokic, Tatum o Butler están a la caza del primero en su palmarés.

Máxima responsabilidad

Estas palabras de Russell, quien ha sido de suma contribución para que los Lakers hayan doblegado tanto a los Grizzlies como a los Warriors estos play-off, también conllevan una dosis extra de responsabilidad. Por las manos de LeBron pasan muchas de las opciones del equipo dirigido por Darvin Ham de colarse en la gran final y el desgaste acumulado por el ‘23’ en las últimas semanas podría afectar de lleno a su rendimiento y, en consecuencia, ser muy perjudicial para los intereses de la franquicia.