Westbrook es la bomba en Los Ángeles y Stephen Curry fulmina al integrante del ‘Big-Four’

Denver Nuggets es justo vencedor y por los cimientos formulados sobre Nikola Jokic y Jamal Murray un firme candidato, desde que alzó el título, al anillo de la 23/24. De eso no hay discusión. Ahora bien, enfrente estarán quienes erraron el cálculo y se quedaron lejos del objetivo: uno de ellos es uno de los equipos de Los Ángeles, unos Clippers eternamente candidatos. Otro son los Golden State Warriors de Stephen Curry, que han de cambiar varias cosas.

El hijo pródigo, de nuevo a escena

Echando la vista atrás y viendo el nivel, más que aceptable, mostrado por Russell Westbrook en los pasados Playoffs con Los Angeles Clippers uno se pregunta si la campaña de desprestigio de los Lakers sobre el de Long Beach no fue desmedida. Posiblemente no haya que situar a The Brodie entre los 50 mejores jugadores de todos los tiempos, pero sí es un gran jugador en muchos aspectos. Quizá por ello la ‘otra’ franquicia del Crypto.com quiera conservarlo a toda costa.

Eric Pincus de Bleacher Report afirma que por algo menos de 4 millones de dólares, en torno a 3,8, el que fuera agente libre venido de Utah Jazz podría quedarse por una temporada más junto a Paul George y Kawhi Leonard en busca, esta vez sí, del ansiado anillo.

Algo deben cambiar en La Bahía

Si bien muchos ojos han mirado a Draymond Green como uno de los puntos flacos de estos Golden State Warriors, el peso en el equipo del ala-pívot, la falta de suficiencia en la pintura de los de San Francisco y la necesidad de renovar recursos hacen que el gran señalado del Chase Center en estos momentos sea otro integrante del Big-Four, que, dicho sea de paso, ha decepcionado enormemente en las rondas finales.

Evidentemente hablamos de Jordan Poole, por el que el equipo de Stephen Curry se estaría pensando, según el mismo medio, un intercambio con Charlotte Hornets por dos jugadores que aportarían más consistencia ofensiva, Terry Rozier, y defensiva, con Cody Martin. Zach Buckley es quien lo propone, argumentando que el cambio de Poole sería positivo para el jugador y los mismos Warriors.