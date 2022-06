2º intento fallido, Lewandowski se complica y Laporta tiene otro '9'

Robert Lewandowski termina contrato en junio de 2023. El delantero polaco ha declarado públicamente en repetidas ocasiones que su intención es no continuar en el Bayern de Múnich la temporada que viene y que quiere salir traspasado este verano, por lo que, si el conjunto bávaro quiere sacar algún beneficio por el ex del Borussia Dortmund tendría que ser en este mercado de fichajes, ya que, sino, la temporada que viene saldría del Allianz Arena gratis, aunque no parece preocuparles mucho a los dirigentes germanos.

Según publica el diario alemán Sport1, el Bayern de Múnich habría rechazado la segunda propuesta en firme del FC. Barcelona para intentar hacerse con el jugador polaco. La primera oferta seria fue de 32 millones de euros, la cual ya rechazaron casi instantáneamente, y la segunda, ha sido de 32 millones de euros fijos más 5 en variables, la cual también ha declinado, ya que, tal y como asegura este medio, no negociarán su salida por menos de 40 millones de euros fijos y en un solo pago.

Esta reticencia a dejar salir a Robert Lewandowski está complicando un traspaso que, en principio, no debería estar costando tanto puesto que, tantos medios polacos, como alemanes aseguran que ya existe un preacuerdo entre el ex del Borussia Dortmund y el FC. Barcelona para las próximas tres temporadas, pero el Bayern de Múnich está entorpeciendo muchos las operaciones, por lo que, Joan Laporta tendría preparado un plan B por si finalmente su fichaje no llegase a producirse.

Este plan B es Álvaro Morata, quien regresará al Atlético de Madrid cuando finalice su vinculación con la Juventus de Turín el 30 de junio y con el que Diego Pablo Simeone no cuenta para la temporada que viene. El conjunto italiano no quiere pagar los 35 millones de euros impuestos en su contrato de cesión con opción a compra, y el equipo rojiblanco no quiere rebajar sus pretensiones, por lo que, si no llegan a un acuerdo, volverá al Wanda Metropolitano, pero solo de paso, ya que no entra en los planes del ‘Cholo’.

Álvaro Morata fue un antiguo anhelo del FC. Barcelona en el mercado de invierno y ahora está más a tiro que nunca, ya que, Xavi sigue queriendo al jugador, el Atlético se quiere desprender de él, y podrían llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes si incluyen en ese pacto a Antoine Griezmann. Su futuro es incierto, al igual que el de Lewandowski, y su llegada depende en gran parte del fracaso de esta operación. Veremos qué sucede.