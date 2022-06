Lewandowski cerca: oferta de Laporta y el Bayern elige sustituto

El ciclo de Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich está a punto de llegar a su fin. El delantero del Bayern de Múnich ha declarado públicamente en más de una ocasión que no quiere continuar en el conjunto germano el año que viene. Pese a que la respuesta inicial del club fue negarse a su partida y a remarcarle que aún le queda un año de contrato y, que le guste o no, lo va a cumplir, poco a poco ha ido aceptando su marcha y abriéndose a la oportunidad de negociar.

De hecho, hace unas semanas, el diario alemán Bild Sport aseguraba que el Bayern de Múnich estaría dispuesto a escuchar ofertas por el delantero polaco de entre 30-40 millones de euros, y poco después se conocía la primera oferta del FC. Barcelona por Robert Lewandowski de 32 millones de euros, la cual, aún no ha recibido respuesta por parte del conjunto alemán. Ahora, el diario Sport asegura que Joan Laporta no se moverá de esa cantidad y que no subirá hasta los 40 millones.

A pesar de no haber recibido contestación alguna por parte del Bayern de Múnich, el acuerdo entre el jugador y el FC. Barcelona se da por hecho, hasta tal punto que el periodista y experto en mercado internacional, Fabrizio Romano, ha asegurado que existe un preacuerdo entre Lewandowski y el Barsa para las próximas tres temporadas. Algo que concuerda con lo que publicaron los medios polacos hace ya unas semanas asegurando que ya existía este pacto.

Como consecuencia de una salida que les está constando asumir, el Bayern de Múnich se ha puesto manos a la obra para buscarle un sustituto de garantías a Robert Lewandowski y hay varios candidatos para esa posición. Entre otros muchos nombres, Sadio Mané es el atacante que más fuerte está sonando para completar el tridente del conjunto alemán del que ya forman parte Thomas Müller y Serge Gnabry, junto a Kingsley Coman. O una segunda opción, la cual adelantábamos ayer en Don Balón, de 100 millones de euros, la del delantero del Nápoles Victor Osimhen.

El delantero senegalés no quiere continuar en el Liverpool y todo apunta a que saldrá este verano rumbo a Alemania, aunque otros equipos como la Juventus de Turín también están pendientes de Mané. Veremos donde acaba.