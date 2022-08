‘Bofetón’ al relevo de Lewandowski: confían en Mané, Nagelsmann herido

La reestructuración de plantilla que está llevando a cabo el Bayern de Múnich sigue su curso, y unas últimas declaraciones de un peso pesado del club han abierto el debate con respecto a la necesidad del equipo de buscar un sustituto para Lewandowski. Hasan Salihamidzic, director deportivo del equipo bávaro, salió al paso en el medio alemán ‘Suddeutsche Zeitung’, para al igual que hiciera con Cristiano, desmentir todo tipo de rumores acerca del posible fichaje de Harry Kane por el conjunto alemán.



"Esto son rumores. Vamos por un camino diferente por ahora. Manchester City y Liverpool han tenido éxito durante años sin un nueve. Podríamos sustituir a cuatro jugadores de casi la misma calidad para cuatro posiciones. Tanta calidad ofensiva es rara en Europa. Ahora es el trabajo del entrenador y su equipo moderar eso", aseguró el bosnio. Un Nagelsmann que no hace mucho que no se escondía con respecto a Harry Kane al no descartar que su llegada al Bayern de Münich pudiera producirse. Postura que le sitúa en contra de las recientes palabras de Salihamidzic y que puede llegar a producir tensión entre la parcela técnica y la deportiva.



El único fichaje de relumbrón de la directiva bávara para responder a la marcha de Lewandowski al Barcelona, fue el de Sadio Mané por 40 millones del Liverpool. Recientemente, el club ha invertido en una apuesta de futuro como Mathys Tel, joven delantero procedente del Rennes que ha costado 20 millones de euros. A ellos hay que añadir, el esfuerzo en incorporar a De Ligt por 67 millones y ya la menor inversión en hombres que destacaron en el Ajax como Gravenberch o Mazraoui.



Con estos argumentos, el Bayern espera hacer frente a una Bundesliga que empieza este mismo viernes con su partido ante el Eintracht de Frankfurt. La prueba de fuego para un proyecto sobre el cual Nagelsmann tenía esperanzas de culminar, pero que ahora tendrá que digerir la contundente respuesta del club sobre la figura del nueve del equipo. Un técnico alemán tocado pero no hundido, que confía en reflotar a la escuadra bávara el escalón en el que merece estar esta temporada.