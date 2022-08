Bombazo que duele: por culpa de CR7, el Madrid pierde al nuevo Haaland

Nadie podía imaginar el verano pasado que Cristiano Ronaldo, tras su regreso todo lo alto a Old Trafford, viviría una situación tan tensa como la que protagoniza hoy en día el ariete portugués. El jugador no está nada convencido de permanecer en el equipo tras quedarse fuera de la próxima edición de la Champions League y eso le ha costado algunas diferencias con Erik ten Hag, quien ha ratificado su autoridad en el equipo con dos decisiones: la primera, saliendo a rueda prensa para reprochar el abandono de CR7 a su equipo antes de tiempo dado que el ariete se marchó en el descanso del último amistoso disputado y, en segundo lugar, pidiendo a la directiva la llegada de uno de los ‘9’ más atractivos del mercado, Benjamin Sesko.

El actual jugador del Salzburgo viene de cuajar una campaña sensacional en las filas del Liefering, otro equipo de la liga austriaca donde ha estado cedido, y ahora se ha convertido en una de las prioridades de Ten Hag para reforzar su plantilla.

Sus excepcionales prestaciones en los últimos meses no solo le han servido para colarse en la agenda de los red devils, sino en la de otros tantos equipos que están valorando presentar una oferta por él, como es el caso del Real Madrid. Ancelotti precisa la llegada de una alternativa de garantías para Karim Benzema en la delantera del equipo y Sesko en una de las opciones que maneja la cúpula del club, aunque esta declaración de intenciones del United podría ser fulminante para los blancos.

Ten Hag no confía en que el compromiso de CR7 con el proyecto sea total y por eso no quiere desperdiciar la ocasión de incorporar a uno de los jugadores más prometedores del mundo, al que muchos ya sitúan como 'el nuevo Haaland', no solo por haberse dado a conocer en las filas del Salzburgo, sino porque atesora cualidades futbolísticas muy similares a las del ariete noruego del Manchester City: velocidad al espacio, mucha calidad técnica a pesar de que su gran envergadura hace a pensar lo contrario y sangre fría a la hora de definir.

Ambos clubs ya se han sentado a negociar por el jugador esloveno de 19 años y el traspaso podría finiquitarse próximamente a cambio una cifra que ronde los 35 millones.