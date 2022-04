Calabazas al Barça: el sueño de Xavi y Laporta hecho trizas

Julian Nagelsmann lo tiene claro, tanto como lo tendría cualquier entrenador del mundo. Quiere contar con Robert Lewandowski de cara a la siguiente temporada. La creciente rumorología sobre la posible salida del delantero polaco del Bayern de Múnich para terminar jugando en el Fútbol Club Barcelona ha hecho que el técnico del conjunto bávaro haya reaccionado y se haya pronunciado abiertamente sobre el tema.

El míster germano fue preguntado en una reciente rueda de prensa acerca del futuro de su crack por el que desde hace años suspiran todos los equipos de Europa, así que Nagelsmann aprovechó la oportunidad para ser muy tajante al respecto: “Todavía tiene contrato con nosotros y él va a seguir jugando con el Bayern”. Así de claro y de directo fue el entrenador del conjunto muniqués a la pregunta que le plantearon los compañeros de Sky Sport.

Y es que el delantero polaco afronta su último año de contrato con el Bayern de Múnich. Pese a sus 33 años de edad, su rendimiento sobre el campo y sus cifras goleadores siguen siendo de ensueño y cualquier equipo del mundo querría tener a ‘Lewy’ en sus filas. Esta temporada no está siendo menos y en 42 encuentros disputados hasta la fecha el polaco ha anotado un total de 47 goles, más de uno por partido, lo que le deja una media absolutamente aterradora para las defensas rivales.

De esos 47 tantos que ha sumado hasta la fecha (terminará la temporada seguro por encima del medio centenar de dianas), 32 de ellos han sido en la Bundesliga, 13 en Champions League donde el Bayern fue ya eliminado en los cuartos de final por el Villarreal, y otros dos los anotó en la Supercopa de Alemania.

Tal y como se ha venido contando en los últimos tiempos Robert Lewandowski no vería con malos ojos este próximo verano el cambio de aires y llegar al Camp Nou para jugar a las órdenes de Xavi Hernández. No en vano, el delantero lleva ocho años consecutivos vistiendo ya la camiseta del Bayern de Múnich desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en el año 2014 y desde entonces sus cifras goleadores siempre han sido de las mejores en todo el continente europeo. Por el momento, eso sí, su entrenador dice que no se mueve y que al menos cumplirá su último año de contrato en el Bayern.