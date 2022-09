Decisión final por Kane: el Bayern, firme con el relevo de Lewandowski

Nueva oleada de informaciones con respecto al Bayern de Múnich que ha necesitado el quite de la directiva bávara para tranquilidad de una plantilla que necesita más que nunca confianza tras los dos tropiezos consecutivos sufridos en la Bundesliga. En esta ocasión, como ya ocurriera con Cristiano Ronaldo, el director deportivo, Hasan Salihamidzic se ha encargado de desmentir la posible llegada de Harry Kane al conjunto alemán, según declaraciones realizadas al diario ’tz’. El bosnio se ha mostrado tajante con respecto a las especulaciones que se vierten desde Inglaterra de que desde el Allianz se instaba a los Spurs a no escuchar ofertas por el punta inglés. Todo con el objetivo de abordar más pronto que tarde un fichaje que se tasaba en 150 millones según ‘The Sun’.

"No creo que Oliver Kahn esté forzando un movimiento por Harry Kane, se puede bajar la velocidad porque no hay nada de eso", comentó Salihamidzic en alusión al ex guardameta y compañero suyo en la dirección deportiva. Algo a lo que recientemente y en palabras a ‘SkySports’, añadió: “Es demasiado pronto para hablar de eso. Si ves nuestra ofensiva ahora: tenemos ocho jugadores para cuatro posiciones”. Palabras que denotan una postura firme por parte del Bayern de Münich sobre su forma de abordar la temporada tras la salida de Lewandowski al Barcelona.

Lo cierto es que el debate surgió a raíz de unas declaraciones de Nagelsmann en las que afirmó que no le importaría contar con Kane en su plantilla. De ahí, se dio rienda suelta a que el inglés sería el sustituto perfecto para el polaco dada su condición de goleador y de saber hacer jugar al equipo. Algo que ya parece claro que no ocurrirá tras el testimonio de Salihamidzic.

Un bosnio que, como decíamos, participó también de lleno en la vinculación de Cristiano Ronaldo a los de Baviera, negando en más de una ocasión la llegada del portugués siendo categórico al respecto. Una prueba más de que en Münich confían en la nueva delantera capitaneada por el ex del Liverpool, Sadio Mané que se convirtió en el fichaje estrella del verano para la plantilla dirigida por Julian Nagelsmann.