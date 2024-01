Después de Ronald Araujo, Thomas Tuchel amenaza a Luis Enrique con un fichaje francés de 12M

La defensa sigue siendo la gran obsesión de Thomas Tuchel en cuanto al presente mercado de fichajes. Y es que, una vez, el fichaje de Ronald Araujo quedó completamente descartado tras la negativa por parte del Barça y del mismo jugador, el técnico del Bayern de Múnich puso más nombres encima de la mesa para competir con De Ligt y Upamecano. En este sentido, la llegada de Eric Dier fue el primer paso y ahora, según informa Sky Sports, el siguiente en la lista es Nordi Mukiele, el versátil defensor del PSG que, tras no ser muy importante para Luis Enrique, podría acabar en el Allianz Arena.

Con el sí del jugador, falta el acuerdo con el PSG

Ante esta situación, el citado medio apunta que el mismo Mukiele ya habría dado el sí a fichar por el Bayern de Múnich de Thomas Tuchel. Sin embargo, ahora falta lo más complicado, que en el Parque de los Príncipes acepten perder a su lateral derecho suplente, dejando así, a Achraf Hakimi sin un recambio de garantías, algo que seguro no convencerá a Luis Enrique, especialmente ahora, que se disputará la Copa de África y que el marroquí dejará París para formar parte de su selección.

Por otro lado, parece evidente que, una vez regrese el intencional con Marruecos, Mukiele volverá a su realidad como eterno suplente, algo que no gusta al francés, que, al no verse con un futuro en el once titular parisino, está encantado con volver a la Bundesliga, donde se convirtió en una promesa muy interesante de la mano del RB Leipzig.

En caso de traspaso, el valor de mercado de Mukiele no sobrepasa los 12 millones de euros, según Transfermarkt. Sin embargo, desde Sky Sports informan que la fórmula elegida por el PSG sería la de ceder al jugador hasta el final de la temporada, alcanzando así un punto medio entre los intereses de ambos clubes.

Así pues, Thomas Tuchel está muy cerca de hacerse con un nuevo defensor para su Bayern de Múnich, que, tras no poder dar el bombazo de enero con Ronald Araujo, ha bajado sus pretensiones aceptando fichajes de menor nivel como Eric Dier y, presumiblemente, Nordi Mukiele.