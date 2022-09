El Bayern desatado y a por Gavi, Laporta teme su marcha con Nagelsmann

Pablo Martín Pérez Gavira ‘Gavi’ sigue siendo a día de hoy jugador del FC. Barcelona, pero podría dejar de serlo esta temporada si el conjunto azulgrana no hace los deberes que tiene pendientes con el jugador. Mateu Alemany anunció en rueda de prensa en verano que aún no habían renovado al canterano culé porque no tenía 18 años, y que, por lo tanto, no podían firmar con ellos un contrato de larga duración, que es la intención que tiene el club. Pero lo cierto es que Gavi cumplió la mayoría de edad el 5 de agosto y todavía no hay noticias sobre un acuerdo entre las partes.

Iván de la Peña, representante del jugador, y Joan Laporta ya mantuvieron durante el verano más de un rifirrafe público en el que ambos se echaban la culpa de no haber firmado la renovación aún, pero la realidad es que el conjunto azulgrana no trasladó en ningún momento oferta alguna a su agente hasta mediados del mes de julio cuando Mateu Alemany declaró públicamente el requisito de los 18 años.

Aplazaron la firma de su renovación mientras detrás de él andaban clubes como el Liverpool, Bayern de Múnich, Chelsea o Manchester United, y ese interés no ha hecho más que acrecentar a día de hoy por parte de los clubes, sobre todo el del equipo alemán, que tiene a Gavi como uno de sus principales objetivos para el verano de 2023 y tienen pensando realizar una gran oferta al jugador para intentar convencerle, antes de que el jugador de siente a hablar los términos de su nuevo contrato con el equipo de Mateu Alemany.

Según publica el diario ‘Bild’, la intención de los de Nagelsmann es contratar gratis a Gavi, pero es consciente de que otros equipos grandes como el Liverpool andan detrás de él por lo que sabe que, si quiere llevarse al Allianz Arena al canterano culé, primero tendrá que convencerle de que no renueve con el FC. Barcelona, y después mejorar las ofertas que reciba por parte de los otros clubes. El conjunto germano ya tiene experiencia en contratar a centrocampista del conjunto azulgrana como Thiago Alcántara. Veremos qué acaba pasando con Gavi, pero el tiempo corre y el Bayern de Múnich está desatado, y más tras la victoria por 0-2 al Inter de Milán en la Champions League.