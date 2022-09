Xavi perdona a Jordi Alba y condena a la estrella: los culés en contra

El FC. Barcelona debutó ayer miércoles en la Champions League ante el rival más débil de uno de los grupos más difíciles de toda la Liga de Campeones. El campeón de la liga checa, el Viktoria Pilsen, no fue rival para un Barça que salió de inicio con seis cambios en la alineación con respecto al último partido de liga ante el Sevilla. Xavi Hernández cambió por completo los laterales de la zaga, dando entrada a Sergi Roberto y Jordi Alba, al que parece haber perdona y dado una nueva oportunidad tras haber sido suplente en los últimos encuentros, Kessié y De Jong acompañaron a Pedri en el centro del campo, y arriba, Ansu Fati haría de Raphinha en el estreno del combinado azulgrana en la Champions League.

Un estreno que no pudo empezar de mejor forma para los culés, ya que, aunque fue esperado, el FC. Barcelona fue muy superior al rival y endosó una seria goleada (5-1), que pudo ser aún mayor si Dembélé hubiese estado más acertado de cara a portería, porque ‘El Mosquito’, como en cada partido, fue una pesadilla para la defensa rival, pero esta vez se marcho a casa sin el premio del gol, no como Robert Lewandowski que volvió a ver puerta y esta vez por partida triple. Nuevo hat-trick del polaco que está imparable en este inicio de temporada que fueron acompañados por los goles de Kessié y Ferran Torres. Por parte de Viktoria Pilsen marcó Sykora. Victoria holgada y el FC. Barcelona que llega como un cohete a su duelo ante el Bayern de Múnich del próximo martes, aunque Xavi Hernández aún tiene un asunto que resolver de muy difícil solución.

Xavi Hernández realizó seis cambios en la alineación con respecto al ultimo partido de liga ante el Sevilla, volvió a confiar en Jordi Alba (ya veremos si se convierte en costumbre o Marcos Alonso o Balde vuelven a quitarle el puesto), pero no en Gerard Piqué. El central volvió a comenzar el partido desde el banquillo, y aunque es consciente de que el conjunto azulgrana se ha reforzado muy bien este verano en la zaga, no entiende que hasta ayer aún no haya debutado con el conjunto de Xavi Hernández, por eso, en el descanso, cuando entró en sustitución de Sergi Roberto al inicio del segundo tiempo, la grada le aplaudió.

Los culés entienden las decisiones técnicas de Xavi Hernández y aceptan que prefiera a Eric García, Christensen, Araújo o Koundé por delante del central de 35 años, pero están en contra del trato que hasta ayer estaba sufriendo capitán azulgrana. Por primera vez en la temporada Gerard Piqué se ponía la elástica blaugrana y debutaba con el FC. Barcelona. 45 minutos de 450 posibles que dejan un balance nuevo negativo en el historial del central. Los aficionados entienden que hay que dar paso a las nuevas generaciones y a los nuevos fichajes, pero también quieren que se trate con respeto a un jugador que durante años lo ha dado todo por el club. Ayer, al igual que Jordi Alba, Piqué podía haber saltado de inicio junto al ‘18’, pero en lugar de eso sufrió la condena del banquillo otra vez y todo apunta a que esta temporada es muy probable que, salvo varias lesiones y sanciones juntas, no veamos a Piqué en el once titular de Xavi Hernández.