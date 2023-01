El Bayern tiene sucesor de Lewandowski: guerra con Arsenal y será caro

Robert Lewandowski dejó el Bayern de Múnich este verano en lo que fue uno de los movimientos más sonados del mercado de fichajes. El polaco dio por concluida una etapa dorada en el conjunto alemán donde dejó huella y se coronó como el mejor goleador del mundo. En Múnich, todavía se están recuperando de su pérdida. Sin embargo, son conscientes que de nada sirve lamentarse y según el medio italiano Calciomercato ya han fijado sus ojos en su sucesor: Dusan Vlahovic, jugador de la Juventus.

El delantero serbio es el elegido para intentar hacer olvidar los goles de Lewandowski. Algo que el flamante fichaje de este verano, Sadio Mané no ha sido capaz de lograr. La estrella senegalesa ha anotado seis goles en catorce partidos de liga, una cifra más que aceptable para un jugador de su perfil. Pero que, sin embargo, no se acerca a los 13 del polaco con el FC Barcelona.

Por su parte, Vlahovic no está viviendo la temporada más fácil de su carrera, el serbio ha sufrido lesiones que han lastrado su rendimiento y participación en los partidos. Pese a ello, ha marcado 6 goles en los 10 partidos en los cuales ha participado. Cifras más que buenas si tenemos en cuenta que no ha podido coger un ritmo de juego constante.

No cabe duda de que incorporar a Dusan Vlahovic sería un acierto mayúsculo por parte del Bayern de Múnich. Pero la Juventus no se lo va a poner fácil. Los de Turín saben de la calidad que atesora el joven goleador balcánico y según el citado medio italiano no tienen pensado dejar salir a su jugador por menos de 100 millones.

Además, el Arsenal también lleva tiempo fijándose en el ex de la Fiorentina y en caso de estar disponible, es seguro que los gunners van a dar guerra. Los de Arteta están faltos de delantero centro, Gabriel Jesus es el único delantero de garantías en plantilla y es habitual verle sufrir lesiones. En este sentido, incorporar a Vlahovic sería una decisión estratégica para apuntalar una excelente plantilla.

Así pues, en Turín ya saben que van a tener complicado retener a su gran delantero. Sin embargo, también son conscientes que van a poder realizar una gran venta en caso de efectuarse el traspaso.