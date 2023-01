El Dortmund asume el adiós de Bellingham: su relevo, deseo del Barça

Sin duda alguna, Jude Bellingham es uno de los jugadores más destacados del momento. A sus 19 años de edad, el inglés no solo se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas del panorama europeo actual, sino también en el futbolista sub-21 más valioso del mundo, con una tasación que asciende a los 110 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Ante tal situación, resulta lógico que su figura haya despertado interés en varios de los clubes más grandes del mundo, como Real Madrid, Manchester City o Liverpool que están apretando por cerrar su fichaje el próximo verano.

Un fichaje que, por otro lado, el Borussia Dortmund (actual equipo del internacional inglés) ya ha asumido que va a ocurrir, a pesar de que Bellingham tiene contrato con los germanos hasta junio de 2025. En este sentido, la voluntad del joven interior de cambiar de aires habría sido clave para que los negriamarillos hayan accedido a venderle el próximo verano. Ahora bien, lo cierto es que su marcha dejará un vacío importante en el equipo que los alemanes deberán solventar y, según informa el Diario AS, para hacerlo, los del Ruhr se habrían fijado en Mohammed Kudus, futbolista del Ajax de Ámsterdam que, como os contamos en Don Balón, también interesa en el FC Barcelona.

Desde luego, por proyección, el centrocampista ofensivo ghanés resulta una opción más que interesante para tener en cuenta en el Borussia Dortmund, si bien es un perfil un tanto distinto a Bellingham. En este sentido, mientras que el internacional inglés destaca por ser un centrocampista más asociativo y equilibrado, Kudus es un mediapunta reconvertido en interior con clara vocación ofensiva que destaca por su desequilibrio y por su definición.

Por su parte, cabe recalcar que Kudus, con 22 años de edad, se ha consolidado, especialmente tras su gran actuación en el Mundial de Qatar 2022, como una de las grandes joyas a seguir por los grandes clubes de Europa, por lo que su traspaso no será fácil de acometer para el Borussia Dortmund. De hecho, según explica el rotativo británico The Daily Star, el Ajax de Ámsterdam ya habría fijado su precio de salida en 45 millones de euros. Una cifra quizás un tanto elevada, pero que no debería suponer problema alguno para los alemanes, teniendo en cuenta que por Bellingham podrían llegar a sacar más de 100 millones de euros.