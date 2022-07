El Madrid le desterró y Luis Enrique le alza al nivel de Lewandowski

Si algo a lo que le sea difícil escapar al Espanyol, es a los rumores que cada verano les acompañan en referencia a Raúl de Tomás. Primero se abrieron varios destinos para el madrileño dentro LaLiga, como era de esperar dada su gran temporada con el Espanyol, con Sevilla y Atlético de Madrid como principales pretendientes. Ahora, una vez calmados esos cantos de sirena, todo un coloso como el Bayern de Múnich ha llamado a su puerta según informa el ‘Diari ARA’ de Cataluña. Los bávaros están dispuestos a ofrecer 50 millones por el delantero como reemplazo de Lewandowski tras su salida al FC Barcelona.



El conjunto perico tiene una cláusula establecida de 75 millones por De Tomás, sin embargo, no vería con malos ojos llegar a un entendimiento dada la importancia de la suma que propone el equipo alemán. Se trata así de una fórmula que ya repitió con la venta de Mario Hermoso al Atlético de Madrid, pues la elevada cláusula del central acabó siendo desestimada por su equipo para acabar aceptando una elevada suma que se consideró suficiente para llevar a cabo la operación.



El delantero que en su día no contara para el Real Madrid, club del que es canterano, vive un momento de dudas y su entrenador Diego Martínez todavía no ha dispuesto del jugador en lo que va de pretemporada. Quizá sea fruto del deseo de abandonar el equipo de un atacante que ha visto como en su posición los pericos se reforzaban con el ex del Alavés, Joselu Mato. Un sustituto de garantías por si el madrileño decide embarcarse en una nueva aventura europea como ya le sucediera cuando le tocó jugar para el Benfica.



Pendiente de todo, está Luis Enrique, que está contando en sus últimas convocatorias con RDT, pese a tener que salir de la última referente a la Nations League por un problema físico. Confianza que el del Espanyol espera que se mantenga en él de cara al próximo Mundial de Catar, al que el internacional español quiere llegar bien sea vistiendo de blanquiazul o con la elástica del Bayern de Münich.