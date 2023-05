El ‘no’ más doloroso para Tuchel: Arteta y Ten Hag ganan la primera batalla con el Barça expectante

El Bayern de Múnich debe apresurarse para encontrar un mediocentro de garantías de cara a la próxima temporada. Los de Thomas Tuchel se han encontrado con la inesperada noticia que Joshua Kimmich quiere abandonar el club, la cual cosa ha obligado a los alemanes a rastrear el mercado en busca de un pivote de un nivel similar al de un Kimmich que ha marcado una época en Baviera. En este sentido, el elegido es Declan Rice, el que para mucho es el mejor mediocentro de la Premier League junto a Rodri.

Sin embargo, el Bayern no es el único interesado en incorporar al actual jugador del West Ham, de hecho, Manchester United y Arsenal también está en la puja por el inglés. En este sentido, The Mirror informa que Rice ya tiene decidido su destino favorito, y no es otro que el Arsenal de Mikel Arteta, donde espera poder dar el paso definitivo en su carrera deportiva.

Con esta decisión, el Bayern de Múnich practicamente fuera de la puja por el que habría sido el recambio perfecto para Kimmich, ya que, por temas de edad y perfil futbolístico, el inglés habría sido una opción perfecta.

El pivote del West Ham tiene 24 años y toda la carrera por delante. Además, ya es el capitán de su equipo y es considerado uno de los mejores del mundo. Su capacidad para recuperar balones y distribuir juego desde atrás, hacen de él un perfil más que interesante para un equipo como el Bayern de Múnich, que sin Kimmich, quedaría falto de un futbolista de ese mismo perfil.

Con todo, el Barça vuelve a salir perjudicado, ya que en caso de que el Bayern no se haga con un sustituto de garantías para Kimmich, será casi imposible que acepte su venta.

Por otro lado, incorporar a Declan Rice no será una tarea sencilla ni barata. El inglés tiene un valor de 80 millones de euros y en Londres tiene claro que no saldrá por menos de 120 millones de euros. Sin embargo, su contrato finaliza en 2024, hecho que podría rebajar mucho las pretensiones económicas de su actual club.

Así pues, muy malas noticias para Bayern de Múnich y Barça, que ven como el ‘no’ de Declan Rice los puede dejar sin sus grandes objetivos en este mercado de verano.