Pochettino y Tuchel se la juegan al Real Madrid con el recambio de Benzema que más deseó Zidane

A pesar de que el entorno de Sadio Mané y el mismo jugador senegalés han recalcado que quieren quedarse en el Bayern de Múnich la temporada que viene, puede que Thomas Tuchel, con el que no hay tampoco tan mala relación por parte del jugador como se ha querido dejar entrever, tenga otros planes para el delantero, unos que incluyen su regreso a un grande de la Premier League que permita al gigante de la Bundesliga más movilidad en su economía y plantilla para firmar un goleador. Parece que el que fuera gran deseo en el Real Madrid de Zidane puede volver a Inglaterra.

Y el equipo elegido sería el Chelsea en el que Mauricio Pochettino ya opera para devolver al conjunto con más gasto de Europa, campeón de la Champions League en 2021, a lo más alto. Así lo apuntan desde diferentes fuentes, mostrando no tanto que Mané quiera salir o que sea su relación con Tuchel el motivo de ello, ni siquiera que exista un desencuentro entre el ex del Liverpool y miembros de la plantilla bávara. No, el motivo sería más pragmático: simplemente el Bayern prefiere otro goleador.

Kane, una opción cada vez más complicada

Debido a las debacles de Real Madrid y Paris Saint-Germain en la Champions League, más dura la de los franceses, que se quedaron de nuevo en el camino demasiado pronto, en octavos de final, hacen que sendos conjuntos encuentren muy atractiva a estas alturas de la temporada la posibilidad de hacerse con Harry Kane, delantero del Tottenham con contrato hasta 2024 y muchas ganas de salir de Londres. Los blancos, además, empiezan a sopesar la opción de contratar un primer espada por Benzema, lo que descartaría a Mané. Se da la circunstancia de que Tuchel quería al internacional inglés en su equipo por lo que, teniendo a Madrid y PSG al acecho, los germanos quieren moverse rápido, colocando a Mané en el Chelsea y lanzándose a por el nueve spur.

Hay otras opciones para el Bayern de Múnich, aunque no gustan tanto como la del inglés. Victor Osimhen, también en su radar, sería todavía más caro, mientras que Lautaro Martínez, Dusan Vlahovic o Randal Kolo Muani serían alternativas válidas para el gigante germano. Pero, como decimos, para ello deben conseguir hacer confluir con premura su deseo de deshacerse de Mané, con el interés del Chelsea y Pochettino en el africano y que de ello resulte una venta rápida. Mané, aquel deseado por Zinedine Zidane cuando este fue entrenador del Real Madrid, no será una alternativa a Benzema: Pochettino lo tiene en el radar antes que los blancos.