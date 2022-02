El 'nuevo Haaland' cambia los planes de Nagelsmann y Lewandowski

La sombra de Erling Haaland es muy alargada para cualquier jugador, sustituir a cualquier futbolista no es fácil, las comparaciones siempre van a estar ahí y son odiosas, pero suplirle es más difícil todavía. Con casi toda seguridad, el Borussia Dortmund se desprenderá de su estrella el próximo verano y el conjunto alemán tendrá que buscarle reemplazo. El delantero que suena con más fuerza para ocupar su sitio es Karim Adeyemi, del Red Bull Salzburgo, equipo del que fue fichado también el noruego.

El atacante de tan solo 20 años no solamente es pretendido por el Borussia Dortmund. Real Madrid, Bayern de Múnich o FC. Barcelona son algunos de los equipos que también están interesados en el jugador, como su predecesor. Parece que el mejor situado para realizar el fichaje a día de hoy es el equipo de Erling Haaland, pero de aquí a final de temporada pueden suceder muchas cosas. Sea como fuere, el atacante alemán es una de las mayores amenazas del conjunto austriaco para la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante los bávaros.

El ’nuevo Haaland’ está progresando de manera muy rápida en el Red Bull Salzburgo. Esta temporada lleva 14 goles en 17 partidos disputados en la liga austriaca donde además ha repartido 2 asistencias. En la Champions League Adeyemi ha anotado 4 tantos y gracias a él su equipo pudo clasificarse como segundo de grupo, en detrimento del Sevilla de Julen Lopetegui.

Julian Naggelsman tiene un verdadero problema en frente. Si quiere salir victorioso de su eliminatoria ante el conjunto austriaco tendrá que exigir a Upamecano y Süle la máxima concentración para frenar al goleador alemán tanto en el partido de ida en Austria, como en el partido de vuelta en el Allianz Arena.

Duelo entre Lewandowski y Adeyemi

En el otro extremo del campo, la zaga del Red Bull Salzburgo tendrá enfrente al premio The Best Robert Lewandoski. El polaco tendrá su particular duelo de nueves con el alemán durante toda la eliminatoria. El delantero del Bayern de Múnich suma esta campaña 23 goles en 20 partidos en la Bundesliga y 9 tantos en los 6 partidos de la fase de grupos de la Champions. Tras la lesión de Neuer,Nagelsmann tendrá que tener cuidado para frenar a Adeyemi y el polaco tendrá que ser utilizado en los dos partidos de la eliminatoria debido a la habilidad goleadora de ambos y los problemas que pueda ocasionarle el primero a los bávaros, no puede fiarse.