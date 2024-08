El Varane 2.0 de Ten Hag era el sueño del Barça y Rüdiger sabe que Xabi Alonso es clave en la bomba

Sí, el Manchester United anda tras la pista de dos jugadores del Bayern de Múnich, concretamente Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui, y sí, también interesa en Old Trafford sondear la posibilidad de firmar a Frenkie de Jong, jugador del Barcelona; habiendo sido ambos asuntos tratados en profundidad en Don Balón, ahora bien, para que uno de estos fichajes se dé, antes Xabi Alonso debe permitir una salida, una muy concreta que conoce a la perfección el central del Real Madrid, Antonio Rüdiger.

Para asentar y dar sentido a este asunto que tiene multitud de bifurcaciones hemos de pasar por Alemania y España para finalmente hacer parada en el norte de Inglaterra. Así, Sky Sports Alemania ha advertido en sus redes sociales que “todavía no hay un acuerdo total entre Leverkusen y Bayern de Múnich por Jonathan Tah”, ya saben, eje clave de la zaga del campeón de la Bundesliga (Bayer Leverkusen) y titular en la pasada Euro 2024 junto a Rüdiger en la die Mannschaft.

